澎湖休憩園區暨童樂園今揭牌 藍孔雀、黑山羊來了

澎湖休憩園區綠環境營造暨童樂園今天揭牌，首波開放藍孔雀園、梅花鹿園、黑山羊園，將作為生態教育場域。

澎湖縣長賴峰偉及議長劉陳昭玲今早共同為澎湖休憩園區綠環境營造暨童樂園揭牌，兩人施放孔雀進入園區，並參訪園區設施。澎湖縣政府農漁局表示，澎湖休憩園區腹地約60公頃，農漁局林務所在園區各處及造林地試植各式花草樹木，利用原生種復育造林，並完成雙龍潭、休憩園區及公共車船管理處東側、加由公園等7條青青小徑。

其中可愛動物園區占地規約4公頃，獲金門縣政府贈與藍孔雀，農委會畜產試驗所澎湖工作站提供黑山羊，另有向在地梅花鹿飼養戶購入梅花鹿，園區生物多樣化，更添看頭。

近年澎湖休憩園區白鷺塘及天人湖整體綠環境營造有成，澎縣政府表示，澎湖休憩園區兼具生態教育、觀光遊憩等功能，「童樂園」是基於環境教育及生物多樣性等考量所建置的動物教學園區，未來學生及縣民可在此進行參與式體驗教育，園區另也收容救護受傷野生動物。

農漁局也表示，澎湖休憩園建置有共融式遊具、足底健康步道、水土保持 教室、親子大草原、觀賞鳥類的白鷺塘等，今年白鷺塘中心增設噴泉燈光設備及大型水車裝置，並於南側青青小徑增設藝術燈具及造型音箱，特定時段會播放輕音樂。