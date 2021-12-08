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火焰之舞屏東場今開賣！網路1小時完售 民眾苦排縣民票
「火焰之舞」踢踏舞劇到屏東，明年2月12日在田徑場演出，超過6000個席次，今起9點在寬宏售票開賣，縣府推出縣民專屬200元、500元優惠票，縣民票只限在屏東演藝廳現場購票，網路售票系統開賣1小時完售，現場有民眾清晨3點開始排隊，截至中午，還有人潮排隊，民眾抱怨連連，售票窗口太少了，曬太陽排，還有民眾請半天假買票，但排隊隊伍太長，只好忍痛放棄。
屏東縣文化處副處長李昀芳說，今9點開始售票，網路與實體同步，只有縣民票部分採現場購票，網路售票開賣1小時完售。現場購票一開始分為一般組、縣民組，後來一般組全部賣完，現場全部改為縣民組，並從兩個窗口，增加到3個售票窗口，疏散購票人潮，縣民票一人限購兩張。
清晨3點就來排隊買票黃先生說，搶到頭香買到縣民票，很累、很值得，他買500元縣民畫位票。
現場9點開始售票，上午7點屏東演藝廳湧現排隊人潮，現場人流消化太慢，民眾抱怨連連，有民眾說，曬太陽一個多小時都還沒排到；也有民眾說，排隊排到不敢去上廁所，深怕回來會被人家說插隊。縣長潘孟安臉書湧入民眾留言，網友說，「賣票效率太差了，1個半小時才走30公尺」，也有網友說「特別請半天假來買票，站了兩小時還是一場空，感謝縣長努力，還是去上班卡實在」，也有網友說「比去排BIG BANG的票還難買，到底是怎樣啊！老媽都排到快中暑了」。
潘孟安上午受訪說，屏東很少有大型國際表演，要不要售票當時心裡很掙扎，除了原來寬宏售票系統外，特別開放縣民購票，提高藝文人口，「我不知道今天早上一開賣，整個演藝廳超乎想像，排隊大排長龍，很驚訝有這麼多願意買票看火焰之舞，讓我很驚喜」，對於是否會有可能再加開場次，潘孟安說，還要看今天狀況，再考量，牽涉到檢疫、住宿等問題，還要再考量看看。
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