全國水產創意烘培賽高科大奪冠 優勝隊伍前進統一提案

今年「全國水產創意烘培競賽」決賽昨在高雄科技大學楠校校區舉行，結合高雄優質水產素材，以高齡友善為主軸。今年評審團全數由外部專業評審擔任，最後由高科大隊伍「魚鄉三部曲」奪得第一名，第二名宜蘭大學，第三名為台南市南英商工。競賽優勝隊伍將前進統一集團提案。

全國水產創意烘培競賽由美國小麥協會贊助，高雄烘培業莎蒂娜贊助首獎獎金。今年以高齡化社會議題為主軸，運用永安漁會贊助的優質水產品為創作素材，參賽隊伍必須在5小時內完成鹹派、三明治、創意下午茶點心三項產品。

美國小麥協會處長陳柏元表示，台灣自產小麥僅占市場用量大約1%的比重，而台灣進口小麥多達80%都來自美國產區。台灣人的飲食口味算是相當挑剔，產品若在台灣市場獲得相當的支持，基本上可以反應全球多數消費者的喜好，也因此美國小麥協會非常重視台灣市場對產品的反應。

高科大教務長謝淑玲說，水產食品科學系建置完善實習大樓，是磨練技術、實驗配方的重要場地。她並是教育部補助的USR計畫「海岸創生 鑽石魚鄉-高雄永安漁村實踐計畫」共同主持人，特地導入永安漁會贊助水產品，以高齡友善的烘培主題為競賽重點，因水產品是優質的蛋白質來源，很適合結合銀髮膳食。

今年初賽由高科大提供材料進行遠距競賽，各校寄回成品後選出8支隊伍進入決賽。今年決賽評審團由外部專業評審擔任，最後由高科大隊伍「魚鄉三部曲」奪得第一名，作品剛好取李紳憫農詩詩句做創意發揮，尤其「粒粒皆辛苦」這件甜點創作充滿巧思，連結性非常高，吸引帕莎蒂娜主廚黃麗芳與奇美食品主廚蘇曉芬熱烈討論。

評審指出，今年競賽作品可見到運用麵粉混搭米穀粉或其他穀物來降低GI值(升糖指數)，以及運用台灣在地食材來喚醒復古的風味和兒時記憶，像是櫻花蝦、番薯、紫薯、麻糬、藜麥等等。魚類食材一方面對樂齡族而言是好的蛋白質來源，但處理技巧也成為競賽當中相當大的挑戰。競賽中有不少件作品充滿商品化的潛力，令評審驚艷。