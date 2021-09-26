快訊

習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨「為國家謀統一」

開箱影片／粉色迷人！實測iPhone 13「重度使用」 電量降這麼多

全國水產創意烘培賽高科大奪冠 優勝隊伍前進統一提案

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「全國水產創意烘培競賽」由高雄科技大學隊伍「魚鄉三部曲」奪得第一名。圖／高雄科技大學提供
「全國水產創意烘培競賽」由高雄科技大學隊伍「魚鄉三部曲」奪得第一名。圖／高雄科技大學提供

今年「全國水產創意烘培競賽」決賽昨在高雄科技大學楠校校區舉行，結合高雄優質水產素材，以高齡友善為主軸。今年評審團全數由外部專業評審擔任，最後由高科大隊伍「魚鄉三部曲」奪得第一名，第二名宜蘭大學，第三名為台南市南英商工。競賽優勝隊伍將前進統一集團提案。

全國水產創意烘培競賽由美國小麥協會贊助，高雄烘培業莎蒂娜贊助首獎獎金。今年以高齡化社會議題為主軸，運用永安漁會贊助的優質水產品為創作素材，參賽隊伍必須在5小時內完成鹹派、三明治、創意下午茶點心三項產品。

美國小麥協會處長陳柏元表示，台灣自產小麥僅占市場用量大約1%的比重，而台灣進口小麥多達80%都來自美國產區。台灣人的飲食口味算是相當挑剔，產品若在台灣市場獲得相當的支持，基本上可以反應全球多數消費者的喜好，也因此美國小麥協會非常重視台灣市場對產品的反應。

高科大教務長謝淑玲說，水產食品科學系建置完善實習大樓，是磨練技術、實驗配方的重要場地。她並是教育部補助的USR計畫「海岸創生 鑽石魚鄉-高雄永安漁村實踐計畫」共同主持人，特地導入永安漁會贊助水產品，以高齡友善的烘培主題為競賽重點，因水產品是優質的蛋白質來源，很適合結合銀髮膳食。

今年初賽由高科大提供材料進行遠距競賽，各校寄回成品後選出8支隊伍進入決賽。今年決賽評審團由外部專業評審擔任，最後由高科大隊伍「魚鄉三部曲」奪得第一名，作品剛好取李紳憫農詩詩句做創意發揮，尤其「粒粒皆辛苦」這件甜點創作充滿巧思，連結性非常高，吸引帕莎蒂娜主廚黃麗芳與奇美食品主廚蘇曉芬熱烈討論。

評審指出，今年競賽作品可見到運用麵粉混搭米穀粉或其他穀物來降低GI值(升糖指數)，以及運用台灣在地食材來喚醒復古的風味和兒時記憶，像是櫻花蝦、番薯、紫薯、麻糬、藜麥等等。魚類食材一方面對樂齡族而言是好的蛋白質來源，但處理技巧也成為競賽當中相當大的挑戰。競賽中有不少件作品充滿商品化的潛力，令評審驚艷。

高科大水食系副教授侯智耀表示，學生設計產品都是累積未來進入產業服務的基礎。這場競賽前三名以及統一企業特別獎的作品，將輔導前進統一集團進行提案，整個過程可以學習到從產品設計到實際量產的挑戰，對學生是珍貴的經驗。

「全國水產創意烘培競賽」決賽在高雄科技大學楠校校區舉行，結合高雄優質水產素材，以高齡友善為主軸。圖／高雄科技大學提供
「全國水產創意烘培競賽」決賽在高雄科技大學楠校校區舉行，結合高雄優質水產素材，以高齡友善為主軸。圖／高雄科技大學提供
「全國水產創意烘培競賽」結合高雄優質水產素材，以高齡友善為主軸，讓學生發揮創意。圖／高雄科技大學提供
「全國水產創意烘培競賽」結合高雄優質水產素材，以高齡友善為主軸，讓學生發揮創意。圖／高雄科技大學提供
「全國水產創意烘培競賽」決賽在高雄科技大學楠校校區舉行，結合高雄優質水產素材，以高齡友善為主軸。圖／高雄科技大學提供
「全國水產創意烘培競賽」決賽在高雄科技大學楠校校區舉行，結合高雄優質水產素材，以高齡友善為主軸。圖／高雄科技大學提供

宜蘭大學

延伸閱讀

男籃洋將歸化卡關 萬美玲提案修法降門檻

大屋頂下／期待發生張亞中鯰魚效應

歐盟不只希望強制統一使用充電介面 更將要求充電器拆分銷售

環保考量 歐盟宣布智慧手機將統一為Type-C規格

相關新聞

高雄帝冠火車站 19年後回家了

宮崎駿動漫「移動城堡」名聞遐邇，高雄也有一座「移動車站」，歷經十九年歷史軌跡，今天終於要重回城市中軸線，它就是具有八十年...

老車站、新氣象 旅客動線猶如穿越時光隧道

車站扮演交通樞紐，也是熙來攘往門戶，承載歷史軌跡及共同記憶，有80年歷史高雄驛就是好故事說不盡的老車站。高雄帝冠車站20...

從高雄舊車站歡喜搬家 看西子灣多舛命運

歷經一個多月的遷移，高雄舊車站今天將回到城市中軸線，事隔19年，舊車站今年二度遷移。今天上午10點「高雄驛起飛座落儀式」...

噪音消失、景觀變亮！鐵路沿線居民生活品質改變有感

高雄市區鐵路地下化讓城市地景、市容帶來重大改變，地面上鐵軌消失，多了全長15.37公里綠園道，沿線增添許多亮點，包括市定...

全國水產創意烘培賽高科大奪冠 優勝隊伍前進統一提案

今年「全國水產創意烘培競賽」決賽昨在高雄科技大學楠校校區舉行，結合高雄優質水產素材，以高齡友善為主軸。今年評審團全數由外...

台灣團隊辦到了！ 伴高雄老車站緩步回歸

有80年歷史高雄驛今天回家了!2500公噸老車站頂升、挪移、下降，每一步都要精準計算，一不慎可能「粉身碎骨」。19年前老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。