屏東霧台櫻花王生病了 鄉長：恐難再透過人為方式復甦

屏東縣霧台鄉「櫻花王」幾乎是每年春節旅人必追賞櫻景點，粉紅色櫻花開滿枝頭，宛如粉紅巨傘櫻花怒放，未來恐怕再也看不到了。霧台鄉長杜正吉說，今年2月櫻花季結束，櫻花王突大量落葉，如今已成枯枝，早在3、 4年前，有請樹醫師來診斷，但當時沒有適度剪枝處理，加上專業不足，如今櫻花王恐很難再透過人為方式復甦。

屏東縣霧台鄉推動觀光發展，每年2月舉辦霧台櫻花季，成為南台灣追櫻朝聖景點，又以櫻花王櫻花綻放最讓人驚豔，粉紅傘狀的造型，難得一見。

「櫻花王快速老化、衰敗，相當可惜」，杜正吉說，霧台部落最有名的櫻花王約有50年，近年急速老化，3、4年前有請樹醫師診斷櫻花王，當時樹醫生告訴他們，櫻花王開的很漂亮，除了得天獨厚周遭環境外，還有主人細心栽培，但也因為櫻花王長大，所需要養分越來越多，當時樹醫生告訴他們，櫻花王須盡快剪枝，不然3、4年後櫻花王老化，會衰敗，枯枝落葉。

杜正吉說，今年2月櫻花王盛開後，3、4月櫻花王大量落葉，現今此階段櫻花王應該是綠意盎然，但櫻花王卻變成枯枝，毫無生氣；霧台部落賴姓族人說，櫻花王帶動部落觀光人潮，櫻花王恐消逝，沒有櫻花王擔心明年過年怎麼辦。

杜正吉說，雖然明年恐看不到櫻花王盛開美景，其實霧台鄉有許多「櫻花王子、櫻花公主」，3年多前縣長潘孟安也跟公所提醒，不能只單靠櫻花王，要打造「櫻花山」，公所也在井步山脈附近大量種植櫻花，明年春節霧台鄉還是仍可以看到櫻花盛開。

「霧台櫻花季不會因為櫻花王衰落而停止」，杜正吉說，部落種植櫻花數量增加，除櫻花王外，台24線沿線道路、霧台、神山與阿禮部落都有櫻花。