凶狠圓軸蟹夏夜會「降海釋卵」 横越馬路時請禮讓通行

高雄市援中港濕地推動生態復育與棲地營造多年，現有近15種招潮蟹，其中陸蟹中的兇狠圓軸蟹媽媽每年6至8月會冒險橫過柏油路及水泥地，抵達岸邊後在浪花間抖落蚤狀小寶寶，展開海洋新生活，蔚為奇景。

高雄工務局表示，經市府及認養單位致力營造，援中港濕地可找到弧邊招潮蟹、糾結清白招潮蟹、賈瑟琳招潮蟹、粗腿綠眼招潮及麗彩招潮等10種，陸蟹種類以兇狠圓軸蟹為主，牠們會在夏季夜晚傾巢而出，母蟹在生殖季節會有「降海釋卵」的行為，是觀察族群最佳的時間。

工務局養工處表示，援中港濕地擁有東、西兩區不同特性的水質及水文，環境得天獨厚。東區水源以楠梓汙水處理廠的放流水為主，屬於淡水埤塘生態系，吸引珍貴稀有保育類動物水雉棲息；西區與典寶溪感潮河段相通，屬於半鹹水河口紅樹林生態系，提供陸蟹、招潮蟹及紅樹林穩定的棲地。

認養的台灣濕地保護聯盟表示，凶狠圓軸蟹白天會棲息在援中港濕地或河海交會的灘地，到了夏日月圓的夜晚則到海邊產卵，蟹媽媽在海邊一抖，產下成千上萬顆蟹卵後會再回到自己的棲地，民眾如果恰巧在濕地周邊道路看到「蟹媽媽們」橫越馬路，要記得禮讓慢行。