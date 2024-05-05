白河蓮花季開幕 睽違20年蓮子大餐再度上桌

2024台南白河蓮花節今天開幕，系列活動將持續到8月底，而睽違20年的蓮子大餐今年再度恢復，更結合傳統辦桌文化安排蓮子千人饗宴，為蓮花節活動營造話題。

白河蓮花節由市府農業局及白河區公所共同舉辦，也將模範母親表揚一併辦理，農業局長李建裕、白河區長董麗華等人與會，公所說，今年活動結合在地農業溫泉協會、農業及社區發展協會、蓮花產業商家，推出「蓮鄉社區DY」，有食農教育、文史走讀、藝術小物創作、產地剝蓮子、坐大王蓮等，假日都有活動，遊客即日起也可來連鄉小鎮白河賞蓮花，今年度蓮花季期間還有「關帝廳與蓮」攝影比賽，即時花況與訊息，可臉書搜尋「白河蓮花季」。

主辦單位今年請在地2位總鋪師推出「蓮子千人饗宴」，今天在馬稠後關帝廳席開百桌，每桌5000元，也是睽違20年再度辦理，嚴選精心烹調10道蓮子滿漢大餐，嚴選在地蓮子等食材入菜烹飪而成，色香味俱全，包括眾星拱蓮富貴開、翡翠蓮子甘露來、鳳凰展翅聞香蓮、蓮衣披身耀魚彩、荷葉藏寶珍珠飯、香荷貫味包子排、蝦將蓮姻盞祥瑞、山珍芽筍聚蓮鄉、三鮮同賀蓮藕喜、仙菓春蓮子滿堂。