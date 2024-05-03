南科周邊社會住宅覓地 這幾處有機會可供逾1600戶需求
南科園區持續帶動周邊行政區發展，為滿足居住需求，中央、地方覓地興建社會住宅，立委郭國文與國土發展署署長吳欣修、住都中心、南市都發局等單位前往善化、西港、官田等地現勘，了解土地使用現況，討論未來運用方式，若能順利規劃，預計將可增加約1670戶社會住宅，紓解「南科蛋黃區」購屋大不易問題。
立委郭國文說，比起原物料、營造人力欠缺等問題，興建社會住宅最大問題就是土地取得不易，南科周邊房價、地價上漲，找地更難，除了像善化、新市這些蛋黃區外，還有人口較密集的麻豆區、佳里區，甚至較外圍的西港、官田，都是設置社宅的考量地點。
國土發展署署長吳欣修表示，大部分都市計畫都在之前規畫完成，並無預留社會住宅空間，尤其在雙北土地更難取得，現在有不少案例都是與其他公共建設「共構」，比如停車場、區公所、派出所等等，南部目前雖然並無相同案例，但可朝此方向規畫，土地使用上更有效率。
吳欣修說，像是西港中央公園旁基地，距離南科、樹谷、安定、新吉等工業區不遠，地方雖爭取興建親子悠遊館、停車場等建設，但與社宅並不衝突，還有複合式功能，帶動地方發展更有效率、避免「蚊子館」情形。
善化區則相中FG區旁、三民路兩側農地，共可興建700戶社會住宅，土地屬市有地，登記在文廟管理委員會名下，目前有承租戶、租約尚未到期，若能順利移交並變更地目，會比在南科特定區內快，成本也較低；官田番子段土地鄰近車站、區公所、學校，生活機能好，約可提供400戶需求。
南科周邊行政區目前已有新市區670戶的「新市安居」社宅興建中，距離南科不到500公尺，預計2026年完工。
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