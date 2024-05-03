快訊

戰略高地遲早失守？烏軍少將曝5月成關鍵 談判媾和時間點恐落這時

發文諷死者腿壓爛「如肉燥飯」高醫工讀生遭停職 副院長出面道歉

南科周邊社會住宅覓地 這幾處有機會可供逾1600戶需求

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南科周邊行政區持續發展，中央、地方持續覓地興建社會住宅，立委郭國文與國土發展署長吳欣修等人今天到善化、西港等地視察。照／郭國文服務處提供
南科周邊行政區持續發展，中央、地方持續覓地興建社會住宅，立委郭國文與國土發展署長吳欣修等人今天到善化、西港等地視察。照／郭國文服務處提供

南科園區持續帶動周邊行政區發展，為滿足居住需求，中央、地方覓地興建社會住宅，立委郭國文與國土發展署署長吳欣修、住都中心、南市都發局等單位前往善化、西港、官田等地現勘，了解土地使用現況，討論未來運用方式，若能順利規劃，預計將可增加約1670戶社會住宅，紓解「南科蛋黃區」購屋大不易問題。

立委郭國文說，比起原物料、營造人力欠缺等問題，興建社會住宅最大問題就是土地取得不易，南科周邊房價、地價上漲，找地更難，除了像善化、新市這些蛋黃區外，還有人口較密集的麻豆區、佳里區，甚至較外圍的西港、官田，都是設置社宅的考量地點。

國土發展署署長吳欣修表示，大部分都市計畫都在之前規畫完成，並無預留社會住宅空間，尤其在雙北土地更難取得，現在有不少案例都是與其他公共建設「共構」，比如停車場、區公所、派出所等等，南部目前雖然並無相同案例，但可朝此方向規畫，土地使用上更有效率。

吳欣修說，像是西港中央公園旁基地，距離南科、樹谷、安定、新吉等工業區不遠，地方雖爭取興建親子悠遊館、停車場等建設，但與社宅並不衝突，還有複合式功能，帶動地方發展更有效率、避免「蚊子館」情形。

善化區則相中FG區旁、三民路兩側農地，共可興建700戶社會住宅，土地屬市有地，登記在文廟管理委員會名下，目前有承租戶、租約尚未到期，若能順利移交並變更地目，會比在南科特定區內快，成本也較低；官田番子段土地鄰近車站、區公所、學校，生活機能好，約可提供400戶需求。

南科周邊行政區目前已有新市區670戶的「新市安居」社宅興建中，距離南科不到500公尺，預計2026年完工。

南科周邊行政區持續發展，中央、地方持續覓地興建社會住宅，立委郭國文與國土發展署長吳欣修等人今天到善化、西港等地視察。記者莊曜聰／攝影
南科周邊行政區持續發展，中央、地方持續覓地興建社會住宅，立委郭國文與國土發展署長吳欣修等人今天到善化、西港等地視察。記者莊曜聰／攝影

南科 社宅 社會住宅

延伸閱讀

郭國文選黨部主委影響市長初選？ 陳亭妃：公正很重要

表態不選台南市長 郭國文：謝龍介不是藍營最強棒

郭國文：杜絕融資公司高利貸 修正民法保障消費者權益

南市議長邱莉莉涉賄選判無罪 郭國文：判決有客觀標準

相關新聞

嘉義縣擬斥資6千萬改造府會廣場 挨批「廣場比人命重要」

嘉義縣政府擬斥資6千萬元整建府會廣場，打造全新地標「府會之心」，有議員今在臨時會痛批廣場整建計畫根本沒提案，放著道路、水...

嘉市首創長照互助喘息服務布點全國最多 今宣布加碼鼓勵措施

嘉市為減輕家庭照顧者負擔，去年試辦「互助喘息創新服務」，讓有長照需求民眾透過互助、輪流照顧長輩得到休息，今年擴大增設2處...

南科周邊社會住宅覓地 這幾處有機會可供逾1600戶需求

南科園區持續帶動周邊行政區發展，為滿足居住需求，中央、地方覓地興建社會住宅，立委郭國文與國土發展署署長吳欣修、住都中心、...

北港舊台汽車站活化無進展 雲林縣府另覓新址蓋轉運站

國有財產署原擬與雲林縣政府合作活化北港鎮舊台汽客運站，然而在2022年招商開發階段時突然喊卡，縣府為提供民眾一座便捷轉運...

國宴團隊36小時創造菜色 要把台灣美食躍上國際能見度

第16任總統、副總統就職國宴菜色今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店亮相，顧問團隊的美食評論家蔡珠兒說，國宴菜單是在36小時內創...

台南榮民之家永康基地 打造銀髮樂活村

照片為臺南市長黃偉哲視察臺南榮民之家完工現況，取自臺南市政府如報導】兼具長照機能的臺南榮家永康基地「安養健康園區」在3月底完工，臺南市長黃偉哲於2日前往視察，對於新建榮家的規劃設計及服務功能至表讚賞，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。