北港舊台汽車站活化無進展 雲林縣府另覓新址蓋轉運站

國有財產署原擬與雲林縣政府合作活化北港鎮舊台汽客運站，然而在2022年招商開發階段時突然喊卡，縣府為提供民眾一座便捷轉運站，決議自行原案重推，規畫在一公里外台糖市地重畫區新建「雲西京站北港時尚廣場」，力拚明年動工及招商引資。

北港舊台汽客運站20多年前停止營運，建築物閒置至今，人煙稀少且成當地髒亂點，地方憂成治安死角，盼公部門能介入改造。

原本國產署計畫和雲林縣政府合作BOT案開發「北港轉運站」，但後來收回自行招租，不過近2年來開放2次設定土地地上權招標作業均未果，2次都以流標收場。

北港舊台汽客運站位在商店林立的華南路上，包括星巴克、肯德基、家樂福、秀泰影城及全聯等均進駐多年。蔡姓鎮民說，該區已自成一格新型商圈，閒置的車站站體顯得格外冷清，儼然是「另類蚊子館」。

縣府交通工務局長汪令堯今天表示，為不讓民眾期待落空，縣府決定另覓新址自行推動興建，今年初選定在北港鎮台糖市地重畫區內進行，總面積占約2000多坪，緊鄰省道台19線等要道。

汪令堯說明，北港轉運站新建工程為1樓轉運站、2樓美食街、3樓商店街，4至6樓則規畫作為旅宿空間，另將設置立體停車場，預計提供500席汽、機車停車格，未來會整合客運路線，方便民眾上下車和轉乘。

汪令堯指，該案已進入可行性評估階段及招商前置作業，完工後每年約可服務30萬人次，商業運轉預計每年營收達1.3億元，預期將有效帶動北港商圈發展，成為當地新地標。