台南捷運藍線「兵仔市站」消失？ 交通局澄清：是2站合併

台南捷運第1期藍線綜合規畫獲交通部審查通過，環評也在日前通過，第1期藍線是台南市進度最快首條可動工的捷運計畫，預計2026年底前動工、2031年完工通車，市議員林燕祝今天質詢質疑藍線「兵仔市站」為何取消，里長承受很大壓力，交通局長王銘德澄清，只是將兩站合併成一站，並以空廊連接，便利民眾進出。

林燕祝質詢說，藍線兵仔市站消失，只保留站址，當地有2個里長，這讓2個里長壓力很大，當地兵仔市場人潮多，卻放棄設站，這不是很矛盾嗎？

交通局長王銘德說明，該站並未放棄設站，而是調整平均站距，原本藍線有11站，因站距過於密集，所以減少1站。藍線在減1站後，同時全線重新檢視，目前站名仍未定，現有的站名都是網友自訂的，目前站名只以道路交叉路口暫定。

王銘德說，原來「B03」（五王站）與「B04」（兵仔市站）很靠近，兩站距離僅450公尺，依交通部審查意見進行調整，拿掉「B04」，「B03」站則往南移，而「B04」原有的出入口保留，屆時將會透過空廊連接，讓大家很便利走到原有的出入口。

林燕祝質疑那就是放棄「兵仔市站」？王銘德澄清，並沒有放棄，只是將兩站一起考慮，合併移到中間設1個站，以符合站距，該局會再和地方溝通。

台南捷運第1期藍線全長約8.39公里，起始點鄰近台鐵大橋站，終點位於中華東路3段，路線分為仁德線及文化中心線，行經永康區、東區及仁德區，並在裕忠路西側及仁德站北側設置1座維修機廠。因「B04」兵仔市站與「B03」五王站，兩站距離僅450公尺，為免站距過短影響捷運效率，南市交通局目前調整為10站。