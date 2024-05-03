台南工地造成鄰房傾斜撤離11戶 市府依法開罰

台南市北區北華街某處建築工地造成鄰房傾斜，已緊急撤離11戶，市府勒令停工，依法開罰，每天監控，避免災害擴大。

台南市政府今天發布新聞稿指出，北區北華街某處建築工地造成鄰房傾斜，市府獲報後，4月11日勒令停工迄今，目前已緊急撤離11戶人家，協助住戶和建商協調，並函告起造人應和傾斜建物所有權人達成協議。

市府表示，已依建築法89條對起造人、監造人及承造人各處最高罰鍰新台幣9萬元共27萬元，更依法對營造廠及建築師等提起懲戒審議作業。市府也發布消費警訊周知消費者，協助提供受損戶法律意見。

工務局表示，除勒令停工，也已委託第三公正單位台南市土木技師公會協助判讀鄰房監測數據，每天監控，避免災害擴大。

工務局依法對營造廠、專任工程人員、工地主任及監造建築師啟動懲戒程序，相關營造廠負責人、專任工程人員、工地主任及監造建築師等是否涉及簽證不實或對工地安全管理不當，將以最嚴格標準檢討責任。