嘉大校友承襲農耕隊精神 勇闖中南美洲創新推廣陸稻

嘉義大學農藝學系校友、財團法人國際合作發展基金會（國合會）農業技師劉宏澤，2014年派駐中美洲尼加拉瓜技術團7年，2021年起派駐巴布亞紐幾內亞技術團，負責稻作技術開發與農民輔導等陸稻推廣，延續嘉大農耕隊優良傳承，導入永續農業創新理念。

劉宏澤日前返台回母校拜會校長林翰謙說，「年輕時遇到的大小挑戰，都是成長養分，年輕時的努力，都不會白費；回憶過往種種，彷彿是第一次獨自走在開發中國家的山路，顛簸、泥濘且充滿未知，而我知道唯有經歷過這一次，也許未來一次又一次，我將能走得愈久愈遠」。

劉宏澤碩士班獲國合會種籽學生全額獎學金，暑假派赴尼國農技團隨團實習，畢業後擔任駐尼國農技團替代役男，獲績優外交替代役男。退伍後進國合會擔任農業技師，派駐尼國輔導農民新品種栽培技術研發、品種純化、種子繁殖示範區等，建立在地化生產模式。

2021年派駐巴布亞紐幾內亞，與巴紐國立農業試驗所提出稻種增產計畫，設稻種繁殖中心生產稻作原種供應採種所需，建立稻種原種繁殖、保存及品種鑑定能力，為巴紐2萬公頃稻作以大面積機械化耕作奠定基礎，獲2023年國際稻米大會 (IRC)肯定。

嘉大1960年代起許多校友遠赴中南美洲、非洲、東南亞農業技術援助，農耕隊不畏環境艱難傳授農業技術，以農耕經驗與技術拓展友誼及經貿交流，將台灣農業技術與嘉農精神傳遞世界。

「志於稻，游於藝」，劉宏澤大學念書打工籌生活費，參與社團活動，創書法社參與志工服務，大三組隊參賽榮獲農委會第八屆全國休閒農業創意比賽第三名，擔任印尼國際志工服務隊長前往印尼西爪哇茂物市努魯亞伊曼習經院為1100多名孤兒貧童服務，榮獲青輔會「2009區域和平志工團隊國際志工類組」競賽第一名，由時任馬英九總統手中受獎。