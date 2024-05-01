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嘉義長庚醫院前新設科技執法 7月起取締這3種違規
嘉義長庚醫院前增設科技執法設備，7月1日起正式啟用執法，取締車輛超速、闖紅燈、不停讓行人等3種違規樣態。警方提醒，科技執法設備設置朴子市168線與朴子七路路口，路段速限為50公里，務必遵守速限規定，並禮讓行人通行，共同維護良好用路環境。
警方表示，縣道168線為太保與朴子地區主要聯絡道路，來往車流量較大，且路段筆直易有車輛超速，已在縣道168線與朴子七路路口設置科技執法設備，7月1日起正式啟用執法，加強取締車輛不停讓行人、闖紅燈及超速等違規行為。
警方指出，縣道168線與朴子七路口鄰近嘉義長庚醫院，行人頻繁來往通過該路口，常有轉彎車輛未依規定禮讓行人，導致行人無法安全行經行人穿越道，也會取締未依規定禮讓行人的車輛，加強維護醫院周邊用路安全，並遏阻闖紅燈行為。
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