嘉義長庚醫院前新設科技執法 7月起取締這3種違規

嘉義長庚醫院前增設科技執法設備，7月1日起正式啟用執法，取締車輛超速、闖紅燈、不停讓行人等3種違規樣態。警方提醒，科技執法設備設置朴子市168線與朴子七路路口，路段速限為50公里，務必遵守速限規定，並禮讓行人通行，共同維護良好用路環境。

警方表示，縣道168線為太保與朴子地區主要聯絡道路，來往車流量較大，且路段筆直易有車輛超速，已在縣道168線與朴子七路路口設置科技執法設備，7月1日起正式啟用執法，加強取締車輛不停讓行人、闖紅燈及超速等違規行為。