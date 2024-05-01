台積落腳嘉縣…嘉市憂邊緣化 力推軌道建設

台積電等重大建設落腳嘉義縣，嘉義市民憂心被邊緣化，市長黃敏惠昨在市議會施政報告說，用交通建設帶動城市新發展，連接台鐵嘉義站到高鐵段15公里多的捷運可行性評估，已送議會爭取支持，另，透過北港路兩側、嘉北車站周邊2大區段徵收計畫，打造縣市共榮共好生活圈。

黃敏惠施政報告說，3月行政院宣布台積電即將落腳嘉義科學園區，嘉市要更強壯才能帶動城市發展、區域整合、縣市互利共榮，「嘉市位置適中適南，只有與臨近縣市合作，嘉義才有未來」。

「要致富，先開路」黃敏惠表示，盤點嘉義地區軌道整體路網有8條高需求路網，積極辦理先期可行性評估相關規畫，另TPASS跨城市通勤月票也於今年1月啟用。

黃敏惠說，嘉市從不缺計畫，缺的是中央支持與鼓勵，要求中央早日兌現推動嘉市軌道建設的承諾。

議員張秀華質詢說，北港路兩側區段徵收案2014年送內政部，都發處長許懷群先前說6月底完成開發計畫期末報告，是否如期？許懷群答詢說，會在年中送內政部，不會再延。

議員鄭光宏說，市民憂心嘉市會被邊緣化，呼籲市長及市府團隊應超前部署，打造成為周邊縣市、產業園區的核心生活機能城市。

黃敏惠坦言，有非常強烈邊緣化危機，持續強化教育、醫療、交通，運用地方創生，讓舊城區提升起來。