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全台唯一 苗栗市鐵馬進香500個名額明天起報名

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗鐵馬進香文化活動將於5月24日、25日登場，500名騎士隨香，明天9點起受理報名。圖／苗栗市公所提供
苗栗鐵馬進香文化活動將於5月24日、25日登場，500名騎士隨香，明天9點起受理報名。圖／苗栗市公所提供

全台唯一的苗栗鐵馬進香文化活動，復刻一甲子前苗栗市天后宮至雲林縣北港朝天宮進香情景，今年將於5月24日、25日登場，500名騎士隨香，苗栗市長余文忠等人今天啟動，傳承特色宗教文化。

苗栗鐵馬進香5月1日上午9點受起受理報名，相關資訊上台灣鐵人運動協會官網http://www.ironman.org.tw/index.php/138查詢，首兩日專為苗栗縣民開放200名額，費用車衣費等共1200元，完成者能獲得紀念金幣，及自行車裝備等，活動結束並有獎牌、完成證書。

余文忠、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、苗栗天后宮主委林岳爐，及苗栗市民代表會主席陳仁杰等人，余文忠表示，這不止是文化傳承的活動，更是廣大車友對媽祖信仰的虔誠展現，更是毅力的考驗，鐵馬進香不僅致敬過去，更展望未來，這是一個讓老少共融、共享文化精粹的絕佳機會，市公所邀請全國車友共襄盛舉。

進香活動5月24日從苗栗天后宮出發，途經台中、彰化、到達雲林北港參香，隔天再從朝天宮返回天后宮，市公所並特別對媽祖專用三輪座車進行了性能提升，帶領騎士完成路線全長345公里挑戰。

苗栗鐵馬進香文化活動將於5月24日、25日登場，500名騎士隨香，明天9點起受理報名。圖／苗栗市公所提供
苗栗鐵馬進香文化活動將於5月24日、25日登場，500名騎士隨香，明天9點起受理報名。圖／苗栗市公所提供

北港朝天宮 天后宮

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