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嘉義縣18鄉鎮圖書館改造升級 東石鄉立圖書館率先完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣18鄉鎮圖書館將改造升級，東石鄉立圖書館今天率先完工啟用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣18鄉鎮圖書館將改造升級，東石鄉立圖書館今天率先完工啟用。記者黃于凡／攝影

嘉義縣18鄉鎮市立圖書館多已老舊，空間規畫不符合現代需求，縣長翁章梁多次在高峰會提及改造，去年編列經費協助改造圖書館，東石鄉公所率先申請，增設無障礙樂齡閱讀區、親子閱讀室等，今天完工啟用，全新空間明亮寬敞，將陸續改造各鄉鎮市圖書館。

副縣長劉培東說，嘉義縣18鄉鎮市都有圖書館，但因老舊、不符使用需求，縣長翁章梁多次在高峰會議討論圖書館改造，東石鄉立圖書館是嘉義縣首座改造的鄉立圖書館，縣府補助200萬元，公所自籌90多萬元，教育處也聘請2名委員協助，盼打造明亮舒適閱讀環境。

鄉長林俊雄說，東石鄉立圖書館2004年啟用，已使用20年，內部空間規畫老舊，縣府去年補助改造經費，重新設計圖書館內空間，一樓打造樂齡無障礙閱讀區、親子閱讀室，也設置資訊檢索區，提供6台電腦可查詢館藏，二樓則設有青少年閱讀區，改造後空間煥然一新。

東石鄉立圖書館嶄新啟用，今天已有學童迫不及待開始借書，議員李國勝、姜梅紅也參加剪綵儀式。教育處表示，去年起每年編列600萬元改造鄉鎮市立圖書館，番路鄉立圖書館預計8月30日完工啟用，今年正在審核梅山、竹崎、布袋計畫，將陸續完成圖書館改造。

嘉義縣東石鄉立圖書館內部空間重新規畫，打造樂齡閱讀區、親子閱讀室。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉立圖書館內部空間重新規畫，打造樂齡閱讀區、親子閱讀室。記者黃于凡／攝影
嘉義縣18鄉鎮圖書館將改造升級，東石鄉立圖書館今天率先完工啟用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣18鄉鎮圖書館將改造升級，東石鄉立圖書館今天率先完工啟用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉立圖書館內部空間重新規畫，打造樂齡閱讀區、親子閱讀室。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉立圖書館內部空間重新規畫，打造樂齡閱讀區、親子閱讀室。記者黃于凡／攝影
嘉義縣18鄉鎮圖書館將改造升級，東石鄉立圖書館今天率先完工啟用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣18鄉鎮圖書館將改造升級，東石鄉立圖書館今天率先完工啟用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉立圖書館內部空間重新規畫，今天完工啟用就有學生搶先借閱。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉立圖書館內部空間重新規畫，今天完工啟用就有學生搶先借閱。記者黃于凡／攝影

嘉義 圖書館 東石

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