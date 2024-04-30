嘉義縣18鄉鎮圖書館改造升級 東石鄉立圖書館率先完工

嘉義縣18鄉鎮市立圖書館多已老舊，空間規畫不符合現代需求，縣長翁章梁多次在高峰會提及改造，去年編列經費協助改造圖書館，東石鄉公所率先申請，增設無障礙樂齡閱讀區、親子閱讀室等，今天完工啟用，全新空間明亮寬敞，將陸續改造各鄉鎮市圖書館。

副縣長劉培東說，嘉義縣18鄉鎮市都有圖書館，但因老舊、不符使用需求，縣長翁章梁多次在高峰會議討論圖書館改造，東石鄉立圖書館是嘉義縣首座改造的鄉立圖書館，縣府補助200萬元，公所自籌90多萬元，教育處也聘請2名委員協助，盼打造明亮舒適閱讀環境。

鄉長林俊雄說，東石鄉立圖書館2004年啟用，已使用20年，內部空間規畫老舊，縣府去年補助改造經費，重新設計圖書館內空間，一樓打造樂齡無障礙閱讀區、親子閱讀室，也設置資訊檢索區，提供6台電腦可查詢館藏，二樓則設有青少年閱讀區，改造後空間煥然一新。