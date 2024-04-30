蘭潭水庫水位不足 蘭潭音樂噴泉暫停演出！

嘉義市仁義潭水庫因辦理水庫清淤工作，蓄水量一度跌破17%，無法調節蘭潭水位，再加上近三個月以來嘉義地區降雨量稀少，雖連日鋒面帶來可觀降雨，惟蘭潭水庫水位高度仍逐日下降，嘉義市政府考量蘭潭音樂噴泉設備安全，於30日晚間7時30分暫停演出，並視水位回升狀況，另行公告恢復演出時間。

嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉義市蘭潭音樂噴泉自105年2月3日啟用迄今，已超過8年，是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。演出時間分為夏令時間(每年4至9月)與冬令時間(每年10月至次年3月)，夏令時間每晚演出三場次，分別為晚間7時30分、8時30分及9時30分；冬令時間加碼演出晚間6時30分場次，共計四場次。每場次均會演出三首曲目共計10分鐘。

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