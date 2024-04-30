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雲林「半世紀」老校缺這項建設 斗南公所投4000多萬優化

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
因應人本交通及符合現代交通需求，雲林斗南東明國中將打造通學步道。記者陳苡葳／攝影
因應人本交通及符合現代交通需求，雲林斗南東明國中將打造通學步道。記者陳苡葳／攝影

雲林縣部分校園因早期都市計畫所預留的行人通行空間狹小，師生缺乏完整通學步道，為落實人本交通，斗南鎮公所獲中央補助4560萬元，將改善東明國中周邊路口及鄰近的建國二路、中興路、長安路一段、文昌路等重要路段，鎮長沈暉勛今至學校召開社區說明會指出，計畫退縮行穿線、路肩，新設行人庇護空間等，總長約1.5公里，預計下月中旬開工，年底前完工。

由於早年都市計畫未強化行人空間，既有道路已不符合現代使用需求，斗南鎮公所工務課長徐仕祐表示，經盤點，今年已陸續完成延平路等18處重大路口人行道外推及行穿線退縮工程，接續優化校園周邊通學步道及路段。

沈暉勛今率多名在地里長召開說明會，並蒐集地方意見，不少當地居民與會。他指出，東明國中側門步道原種植一排樹木，但樹木竄根嚴重，路面品質不佳，常發生機車騎士摔車或行人跌倒等狀況，校方1年多前將樹木移植，並庖除路面，礙於經費沒著落，通學步道遲無法成行。

沈暉勛表示，為保護用路人，尤其師生上下學及家長接送安全，此次首度投入4560萬元打造東明國中通學步道及改善周邊路段，包括建國二路、中興路、長安路一段、文昌路等，施作行穿線退縮、新設行人庇護空間、路肩縮減、重整停車空間、增設家長接送停車彎，及更新既有人行道鋪面等工程，5月中旬動工，年底完工後開放通行。

另，民眾在會中反映，位在長安路一段上的斗南順安宮，常有進香遊覽車進入，但因其未有停車空間，人車爭道反而亂象叢生；沈暉勛今回應，近日將安排會勘，確認當地需求後，評估是否可納入一併改善；下一階段則針對斗南、文安、僑真等國小進行通學空間改善。

雲林斗南東明國中側門步道原本種植一排樹木，但樹木竄根嚴重，路面品質不佳，校方1年多前將樹木移植，並庖除路面，礙於經費沒著落，通學步道遲無法成行。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南東明國中側門步道原本種植一排樹木，但樹木竄根嚴重，路面品質不佳，校方1年多前將樹木移植，並庖除路面，礙於經費沒著落，通學步道遲無法成行。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所獲中央補助4560萬元改善東明國中周邊路口及鄰近的建國二路、中興路、長安路一段、文昌路等重要路段，鎮長沈暉勛（右）今至學校召開社區說明會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所獲中央補助4560萬元改善東明國中周邊路口及鄰近的建國二路、中興路、長安路一段、文昌路等重要路段，鎮長沈暉勛（右）今至學校召開社區說明會。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南東明國中校門左右兩側停滿了車，幾無暢通的行人空間。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南東明國中校門左右兩側停滿了車，幾無暢通的行人空間。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南東明國中側門步道原本種植一排樹木，但樹木竄根嚴重，路面品質不佳，校方1年多前將樹木移植，並庖除路面，礙於經費沒著落，通學步道遲無法成行。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南東明國中側門步道原本種植一排樹木，但樹木竄根嚴重，路面品質不佳，校方1年多前將樹木移植，並庖除路面，礙於經費沒著落，通學步道遲無法成行。記者陳苡葳／攝影

人行道 行人 都市計畫 雲林

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