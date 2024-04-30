雲林「半世紀」老校缺這項建設 斗南公所投4000多萬優化
雲林縣部分校園因早期都市計畫所預留的行人通行空間狹小，師生缺乏完整通學步道，為落實人本交通，斗南鎮公所獲中央補助4560萬元，將改善東明國中周邊路口及鄰近的建國二路、中興路、長安路一段、文昌路等重要路段，鎮長沈暉勛今至學校召開社區說明會指出，計畫退縮行穿線、路肩，新設行人庇護空間等，總長約1.5公里，預計下月中旬開工，年底前完工。
由於早年都市計畫未強化行人空間，既有道路已不符合現代使用需求，斗南鎮公所工務課長徐仕祐表示，經盤點，今年已陸續完成延平路等18處重大路口人行道外推及行穿線退縮工程，接續優化校園周邊通學步道及路段。
沈暉勛今率多名在地里長召開說明會，並蒐集地方意見，不少當地居民與會。他指出，東明國中側門步道原種植一排樹木，但樹木竄根嚴重，路面品質不佳，常發生機車騎士摔車或行人跌倒等狀況，校方1年多前將樹木移植，並庖除路面，礙於經費沒著落，通學步道遲無法成行。
沈暉勛表示，為保護用路人，尤其師生上下學及家長接送安全，此次首度投入4560萬元打造東明國中通學步道及改善周邊路段，包括建國二路、中興路、長安路一段、文昌路等，施作行穿線退縮、新設行人庇護空間、路肩縮減、重整停車空間、增設家長接送停車彎，及更新既有人行道鋪面等工程，5月中旬動工，年底完工後開放通行。
另，民眾在會中反映，位在長安路一段上的斗南順安宮，常有進香遊覽車進入，但因其未有停車空間，人車爭道反而亂象叢生；沈暉勛今回應，近日將安排會勘，確認當地需求後，評估是否可納入一併改善；下一階段則針對斗南、文安、僑真等國小進行通學空間改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言