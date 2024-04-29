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黃偉哲為職安輔導員授證 盼助減少職災事件

中央社／ 台南29日電

台南市政府今天在永華市政中心辦理「幸福五月天．快樂勞動讚」系列活動記者會，台南市長黃偉哲為今年度職業安全衛生防災訪視輔導員授證，盼深入各職場，協助職災事件降低。

上午活動中由黃偉哲頒發感謝狀給配合活動各單位代表，並授旗給今年新成立的安衛家族「大亞電線電纜股份有限公司」及「新舜營造有限公司」，隨後針對今年度職業安全衛生防災訪視輔導員進行授證，期盼每名輔導員深入職場角落，帶給事業單位及勞工正確職場防災共識。

黃偉哲致詞表示，台南市政府在勞動節前夕舉辦活動，包含模範勞工選拔、安衛家族及輔導團成立等，都是為了感謝辛苦的勞工，並讓大家能在安全且身心良好狀況下工作，創造勞工、企業及社會三贏局面。

他說，期盼安衛家族一起努力，讓職災事件持續降低到歸零那一天，市府團隊也會在職安及勞權等方面持續加強改善。

台南市政府勞工局提供資料指出，勞工局除關心勞工就業問題，每年也在勞動節前後辦理活動，今年已舉辦包括預防職災健走、校園職安文化向下扎根體感宣導會、模範勞工表揚，後續還有5月5日的勞工模範母親表揚，並配合推出勞工休閒旅遊優惠方案。

勞工局指出，勞工休閒旅遊優惠方案活動期間從5月1日起至5月31日止，共有22家企業或店家配合，涵蓋旅遊、美食、住宿、觀光工廠等，提供優惠價格讓勞工安排全家出遊或享受美食，紓解平日工作壓力。

勞工局 黃偉哲

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