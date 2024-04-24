台南綠能產業園區環評大會駁回不應開發 市府：尊重但不會放棄

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第12次會議，審查「台南市綠能產業園區環境影響說明書」先前經過4次環評初審，第4次結論環委「建議不應開發」，今天召開環評大會，環委認為本案仍有破壞保育類與珍稀動物棲地、加劇鄰近區域淹水等問題，認定本案不應開發；對此台南市政府經發局表示，尊重委員意見，但會再做調整不會放棄，地方對產業園區仍有需求。

南市政府經發局林榮川局長表示，該區域事實上已滿足25年保護程度不會淹水，分析時已將開發行為納入考量，也不會造成鄰近地區淹水。但氣候變遷因素造成的，即使是不開發也會發生淹水。我們仍尊重環評大會委員決議。

林榮川說，「台南市綠能產業園區」計畫可望增加6000個工作機會，吸引110億的投資金額，每年還可創造220億產值，市府經發局仍將擇其他地點或替代方案，持續推動。

經發局進一步說明 ，目前多數民意支持開發，許多業者也反映需要工業用地，經發局將持續提供在地意見給審查單位，讓委員知道實際居民的真實意見。