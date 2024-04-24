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南市後壁等3處數位機會中心今揭牌 共計12中心居全台之冠
台南市政府教育局今辦理後壁區菁寮國小、下營區下營國小、西港區西港國中「數位機會中心」聯合揭牌儀式，透過數位機會中心設立，未來將陸續開辦免費數位應用課程活動行銷在地特色，盼縮小數位落差。
聯合揭牌儀式安排在菁寮國小舉行，邀請已招收的學員來分享心得與願景，學員們表示，很期待數位機會中心未來所開設的數位課程，不僅數位資訊能力可以有所成長，自己的生活視野也會更加開闊。
教育局長鄭新輝表示，數位機會中心（DOC）來自教育部「創造偏鄉數位機會推動計畫」，以數位培力為願景，透過跨部會據點合作，建立數位生態系，南市所屬12間數位機會中心為核心，提供偏鄉民眾虛實整合的數位學習管道，培養資訊應用能力及素養。
菁寮國小校長顏百鴻說，後壁數位機會中心結合後壁區公所、菁寮老街、菁寮觀光商圈及各鄉里的能量，將後壁區獨特人、文、地、產、景等豐富文化進行數位典藏及規劃適合中高齡長者的特色課程。
下營國小校長邱明崇表示，與相關公部門及在地協會攜手合作，會以媒體為主要管道切入當地相關農產業，增進經濟的軟實力。西港國中校長王宏寶說，西港數位機會中心會延續西港一貫的多元化數位能力和資源，持續推動地方發展。
教育局表示，南市原有龍崎、將軍、麻豆、左鎮、六甲、新化、東山、學甲、鹽水等行政區設置數位機會中心，今天增設西港、下營、後壁共計有12個中心，數量全國第一。
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