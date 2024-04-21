議員指南市學生午餐有外力脅迫？ 教局：如涉不法向檢調告發

台南市議員林燕祝日前指有多所學校營養午餐的供應商，提供劣質爛菜食材，孩子常吃不飽；且背後疑有涉及槍擊案的家長會長，在背後為廠商撐腰。南市教育局今表示，該局對食材驗收訂有午餐各類食物驗收標準及退貨指標，各校營養師、午餐執秘、廚工對每日食材品質發現缺失皆可即時反映處理，絕不容許驗收不實或外力脅迫。

教育局指出，針對議員質詢及呈現的劣質食材照片，經學校反映確實為學校驗收退貨拍照存證的照片，並未供學生食用。另該校午餐食材是否有其他品質欠佳、採購驗收不實、外力介入脅迫等違失情形，教育局會協同政風單位介入調查，也會針對被指控廠商供應的其他學校食材品質，一併調查了解並做適當處置，如涉有不法，將向檢調單位告發，絕不手軟。

教育局表示，為確保各校午餐品質與安全，全市訂有校園食安管控機制，從午餐食材採購、驗收、製備及配膳等都有明確的標準化作業流程，並建構學校自主管理、教育局營養師巡迴輔導、市府衛生局、教育局、農業局聯合稽查等3級品管機制。為確保學校自辦午餐品質及安全，今年起也針對56所中央廚房，遴聘食品衛生安全學者專家巡迴輔導，建立更完善的學校午餐製備流程，確保學生食的安全與品質。

教育局強調，絕對不能容忍有劣質食材進入學校午餐，也不能容忍有任何廠商威脅恐嚇午餐驗收、製備相關人員。教育局和政風人員將會介入查處、釐清真相。如有相關檢舉事項，請逕以市長信箱、1999或向本局政風室陳主任檢舉（06-2991111分機8674、jessie@mail.tainan.gov.tw)，市府相關單位皆會依法秉公處理。