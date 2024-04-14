內外夾擊！台南建立蚵品牌迎戰進口蚵 9成蚵農參加溯源

受進口蚵衝擊，國產牡蠣市場需求受影響，造成可收成的牡蠣延緩收成，提高蟲害造成的損失，南市區漁會呼籲政府應該對進口蚵加強查核。南市府努力建立「台南蚵」品牌，已有9成蚵農參加溯源，讓消費者吃得安心，現值牡蠣盛產期，顆顆肥滋滋，正是大啖好時機。

近年來越南牡蠣進口量逐年增加，嚴重打擊到台灣牡蠣，進出口資料顯示，2021年進口越南牡蠣1659公噸，2022年增為2808公噸，到了去年已躍增至3937公噸，而今年前3月為1285公噸，較去年同期多575公噸。目前正是台南牡蠣產季，蟲害與進口牡蠣內外夾擊，影響更為嚴重。

台南市區漁會總幹事林鈺昕、南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安都認為，因進口牡蠣數量大增，夾著價格優勢，使本產蚵失去競爭優勢，也因需求量減少，造成蚵農降低採收量，已經養到可以賣的牡蠣繼續放在海裡。

林鈺昕認為，之前越南進口蚵多次被驗出諾羅病毒以及無機砷、鎘等超標，之前曾要求衛福部食藥署基於食安能逐批檢驗進口蚵，或者至少半數納入檢驗，但實際上仍是採部分抽檢方式，無法完全阻絕可能有問題的進口蚵進到消費者手裡。也因市場上充斥著進口蚵混著台灣蚵的產品，消費者卻難以分辨，為此，南市府結合區漁會為蚵農建立品牌，要讓民眾吃到在地新鮮、安全的牡蠣，目前已有9成蚵農參加溯源。

漁港所長張順得說，目前正是台南牡蠣盛產期，除已建立「台南蚵」標章，讓消費者吃得安心，19日水試所還會在南市區漁會舉辦座談會，讓蚵農認識蚵苗選購要領、常見病害及保鮮技術，提升蚵品質。