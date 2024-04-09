禁用一次性塑膠杯 嘉市稽查逾百間店家 不合格拒改善馬上開罰
嘉義市飲料店、速食店、超級市場等1日起禁用一次性塑膠杯，嘉義市政府環保局增派人力稽查，截至昨天，共稽查鬧區共113間店家，有8家違規，要求業者限期改善，未改善依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。
環保局副局長孫意惇說，1日到昨天進行禁用塑膠飲料杯稽查，針對文化路、中山路、中正路、興中街、北榮街、吳鳳北路、民族路、民生南路、民生北路、向榮街、上海路、民權路、國華街、台林街、垂楊路、仁愛路等路段，共計稽查113家，其中合格共95家、歇業9家、違規8家，針對違規店家給予限期改善並屆時複查。
查獲8家違規使用塑膠杯，大多是小型自營店家，因還有少量塑膠杯庫存待消化使用，稽查人員當場輔導限期改善，要求業者使用符合規定材質的飲料杯。
民眾可自備環保杯到連鎖飲料店或超商、超市購買飲料，享5元折扣優惠，從源頭減量做起，不僅降低垃圾處理對環境衝擊，也能省荷包。
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