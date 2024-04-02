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20多歲車禍腦傷…植物人兒睽違20年返家 送癌逝母最後一程

中央社／ 苗栗縣2日電
創世基金會苗栗分院2日分享個案指出，植物人阿偉入院20年，長年由父母到院探視，母親3月癌逝前仍對兒子牽掛不已，在社工積極協助安排下，阿偉順利返家參加告別式，讓母親圓滿走完人生。（創世基金會苗栗院提供）中央社
創世基金會苗栗分院2日分享個案指出，植物人阿偉入院20年，長年由父母到院探視，母親3月癌逝前仍對兒子牽掛不已，在社工積極協助安排下，阿偉順利返家參加告別式，讓母親圓滿走完人生。（創世基金會苗栗院提供）中央社

創世基金會苗栗分院植物人阿偉入院20年，長年由父母到院探視，母親3月癌逝前仍對兒子牽掛不已，在院方及社工協助安排下，阿偉順利返家參加告別式，圓滿送母親最後一程。

4月2日是全國社工日，任職創世基金會苗栗分院多年的社工李佩珊，今天分享協助院民阿偉返家奔喪的故事。她指出，阿偉20多歲時因車禍腦傷，入院至今已20年，父母對他的關愛卻從未改變，時常輪流到院探視，即便COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也經常視訊關心兒子狀況。

李佩珊表示，阿偉母親數年前發現罹癌，化療期間身體虛弱，仍定時撥打電話到院內跟兒子說說話，臨終前也始終掛念阿偉；在她病逝後，家人都希望讓阿偉返家送母親最後一程。

李佩珊協助處理外出及相關程序等前置作業，以及路線安全等多方安排，告別式當天，由多名生活照護員、護理師一起陪同，阿偉終於順利返家，與兄姊一起上香，讓母親圓滿走完人生。

李佩珊表示，阿偉睽違20年返家，家人拿出許多以前的照片、物品問他是否還記得，他頻頻眨眼、情緒明顯波動，「看到這一幕相當感動」。她說，社工的工作雖繁重，但幫助個案及家屬解決問題，讓她看見超越工作的價值與意義。

院方表示，創世社工運用專業知識，協助院民獲得適切服務及社會資源，除針對個案需求與問題訂出「個別服務計畫」，也透過陪伴、傾聽給予植物人家屬心理支持，扮演非常重要角色，今天社工日要向在第一線陪伴弱勢、解決困難的社工們致敬。

植物人 父母 社工

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