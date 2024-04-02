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快筆記！台南市場處「懶人包」 傳統市場好吃潤餅全記錄

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市場處推出「潤餅」地圖，清明祭祖免方便採買。圖／台南市政府提供
台南市場處推出「潤餅」地圖，清明祭祖免方便採買。圖／台南市政府提供

清明節將至，台南市場處蒐集傳統市場清明祭祖相關的潤餅、潤餅皮及應景食品，推出市場美食「懶人包」，方便民眾採買。

經發局長林榮川表示，市場攤商推出潤餅、潤餅皮等，讓民眾在祭拜祖先之餘，也能品嘗到地道的美食。例如保安市場知名的「保安春捲」以其真材實料的配料和獨特的口味吸引了眾多食客；第一小康市場「歡喜糖果餅乾」，販售琳瑯滿目的糖果餅乾供民眾挑選拜拜用，不僅物美且價格實在；此外，復興市場的「江記潤餅皮」販售當天現做的潤餅皮，吃完後讓人回味無窮。

市長黃偉哲表示，清明節是一個重要的傳統節日，吃潤餅也是清明假期的傳統之一，也是市場的一個重要商機，鼓勵市民到市場走一走，品嘗傳統美食，感受節日的氛圍。

瞭解更多市場美食資訊，請瀏覽台南市市場處官網：https://marketoffice.tainan.gov.tw

台南市場處推出「潤餅」地圖，清明祭祖免方便採買。圖／台南市政府提供
台南市場處推出「潤餅」地圖，清明祭祖免方便採買。圖／台南市政府提供
台南市場處推出「潤餅」地圖，清明祭祖免方便採買。圖／台南市政府提供
台南市場處推出「潤餅」地圖，清明祭祖免方便採買。圖／台南市政府提供
台南市場處推出「潤餅」地圖，清明祭祖免方便採買。圖／台南市政府提供
台南市場處推出「潤餅」地圖，清明祭祖免方便採買。圖／台南市政府提供

台南 潤餅 美食

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