南市十大易肇事路口 永康區又包辦1、2名 交通局曝原因

南市交通局分析近5年事故發生在路口占6成3，根據交通部168交通安全入口網統計，去年台南市10大易肇事路口仍以永康、北區各占3處為最高，議員認為主要是這些路口車流量大，但有些道路設計問題，以往會勘後並沒有從結構性改善。交通局表示，主因還是車流量大，提醒駕駛人遵守號誌及道路標示行駛，今年也擇定5處易肇事路口進行工程改善，也會加強執法力度及準度。

根據交通部168交通安全入口網資料，去年台南市交通事故件數為4萬4775件，30日死亡人數296人比前一年少10人，10大易肇事路口依序為永康區中正南路、中華路（六甲頂）77件；永康區中央路、中華路58件 ；東區小東路、勝利路44件；南區南門路、健康路一段43件；北區公園路、成功路40件；北區長榮路五段、長榮路四段、開元路38件；永康區中華路、南台街37件；中西區民族路三段、西門路二段 37件；中西區府前路一段、城隍街、建業街、開山路34件；北區東豐路、長榮路四段34件。

議員朱正軒說，永康區長期高居一、二名的路口，都是多個道路交織車流量大，發生件數相對就高，但交通局辦完會勘後路口改變並不大，有些道路需要重新設計，從結構性改變才能有效解決問題，交通局要多聽取路權團體及都市規劃設計專家意見，而不是墨守陳規。

交通局表示，永康區中正南路、中華路（六甲頂）等前幾大易肇事路口都經過多次改善，包括車道檢討、路口標示調整，也實施科技執法，但事故率仍居高不下，還是和車流量大有關，提醒用路人依號誌及標示行駛，避免發生事故。