寶林事件食安受關切 清明連假前嘉義市應景食品檢驗結果曝

國內首次爆發寶林茶室集體中毒「米酵菌酸」重大食安事件，衛福部至今仍查不出毒素哪裡來，也未公告處置指引遭批評；後天清明連假，為維護食安，嘉義市衛生局公布清明應景食品檢驗結果，共抽檢72件，都符合規定，另續辦餐飲業與飲冰品業評核。

衛生局派員到轄內賣場、超市、傳統市場、春捲皮製造廠等場所展開應景食品抽驗，抽驗包含潤餅皮、豆製品、素食、發糕、春捲、紅龜粿、鳳片糕、蔬菜等共計72件。檢驗項目有防腐劑（己二烯酸、苯甲酸等12項）、漂白劑（二氧化硫）、殺菌劑（過氧化氫）、動物性成分、甜味劑、著色劑、重金屬、動物用藥、農藥殘留等項目，檢驗結果均符合規定。抽驗結果可至衛生局「食安在嘉」網站專區下載查看。

衛生局呼籲業者落實衛生自主管理，食材遵守先進先出原則，使用食品添加物符合食安衛生管理法；提醒民眾祭祖供品應避免陽光曝曬，熟食勿長時間放置在室外，容易滋生細菌造成食物腐敗，祭拜完供品應充分加熱再食用。

不能馬上吃完，應依產品標示儲存方式放置冷藏（7℃以下）或冷凍（零下18℃以下）冰箱保存，採購應景食品選擇信譽良好商家注意產品外包裝是否標示廠商名稱、地址、電話、有效日期等，散裝食品應盡快食用，食安洽詢電話（05）2338267。

衛生局攜手崇仁醫護管理專科學校辦理餐飲業及飲冰品業輔導評核，邀專家、學者與衛生局稽查員共組專業小組進行餐飲業衛生輔導、評核及追蹤，透過評核認證制度提升業者食品衛生自主管理，藉行銷活動鼓勵消費者選擇獲獎店家，吸引業者共襄盛舉。