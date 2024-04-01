商港疏濬惹禍？台南牡蠣大量死亡

台南曾文溪以南養殖的牡蠣正值採收期，但許多蚵農發現死亡率高，嚴重的更是全軍覆沒，有蚵農質疑與商港疏濬有關，並抱怨因位於安平商港周邊，至今無法取得漁業權，損失無法獲得補助，希望能早日取得漁業權。南市區漁會指出，死因是水質影響或病蟲害所致，眾說紛紜，水試所已採水質及檢體做檢驗，12日會說明結果。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，這次牡蠣死亡情形最嚴重的是南區，約5成損失，安平區約3成、安南區2成，受損程度不一，也有較嚴重的，整個死光光，不過同一區依然有蚵農並無損失。

安南、安平及南區牡蠣每年從10月放養直到隔年6月，今年養殖8千多棚，從蚵苗養起約5、6個月，因此3、4月是採收期，清明節前是高峰，3月下旬蚵農採收時，發現許多牡蠣死亡，多個月的心血白費。

黃姓蚵農說，2021、2022年也發生牡蠣死亡情形，但都是養殖2、3個月發生，今年卻是要收成才出現，損失更大；蚵農說，隨著物價成本漲，養蚵成本也漲，加上工資，1棚成本約5、6萬元，使今年損失慘重。

南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，這次牡蠣死亡主要發生在曾文溪以南，又以南區最嚴重，其次是安平，目前安平商港有在疏濬，海底擾動勢必有髒東西浮出來，都會對牡蠣帶來影響，而未來要興建安平跨港大橋更令人擔心。

安南、安平及南區的蚵農無漁業權，不但無法雇工，發生災損也無法獲得補助，經多年爭取港務公司已同意提供近百公頃水域，劃設「區劃漁業權」。

南市漁港及近海管理所長張順得說，區劃漁業權範圍涉及高雄港務分公司、台江國家公園，17日台江國家公園將進行審查，然後送國家公園署，也會促請港務公司加速作業，早日讓蚵農取得漁業權。