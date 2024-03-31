強力執法一年... 「山道猴子」變少 龍崎居民讚歸於平靜

台南龍崎區市道182線，因路況蜿蜒起伏，被許多跑山好手們視為「跑山聖地」之一，不過去年1月接連發生3件死亡事故，3月起市府警察局便針對此路段加強取締，當時更裝設了全市首例的「區間測速」系統。經過一年路段加強取締，當地民眾發現「山道猴子」已不再現蹤，終於能夠還民清淨。

182線龍崎往高雄內門路段，因路況蜿蜒、起伏，常引來各式車輛競速，騎士爭相炫技，去年1月更接連發生3起死亡事故，為遏止「山道猴子」競速，市府去年3月建置全市首個「區間測速」，從22公里的中坑文衡殿前到28公里的牛埔州界附近，範圍約6公里，速限50公里。不過當時一度讓民眾不知該如何騎車，也罰到不少在地人引發民怨及爭議。

市府考量車禍件數下降，配合民意決議區間測速將6公里縮減為1公里，今年2月23日起該路段區間測速範圍縮短，擇定27.2至28.5公里作為縮短後區間測速新的雙向偵測範圍起訖點，該路段留27.5公里三色號誌化路口，以提高區間測速效能。

經過強力執法一年後，歸仁警分局統計，去年3月至今年2月事故發生件數，A1類發生1件及A2類發生9件，比較111年至112年同期相比，A1類發生5件及A2類發生43件，均有明顯下降趨勢。

除強力持行區間測速外，警方還表示，去年3月至今年2月，共執行7場聯合稽查，取締違法改裝59件及無適格駕照60件，另違規超速告發共5205件，其中嚴重超速占67件。

當地龍船里長林萬億表示，目前已不見「山道猴子」飆車擾民，當地民眾也樂於家鄉歸於平靜；歸仁警分局交通組表示，目前龍崎182線交通狀況尚屬平穩，不過為確保車輛競速等行為，仍在周末假日、連續假期或其他易有車潮湧入時段，規畫警力執法。