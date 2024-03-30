台南仁德之心滯洪池花旗木盛開 公所活動吸客爆棚

台南仁德滯洪池花旗木正盛開，仁德區公所下午在滯洪池花旗木廊道舉辦「仁德心市集一AI公益健走暨登革熱誓師大會」，吸引數以千計民眾遊客參與，非常熱鬧。

「仁德之心滯洪池」畔300多株花旗木每年粉紅花海綻放，近年被網友列入春李旅遊打卡熱點，每年大批遊客到訪。今年因氣溫高溫差大花況不如去年，每天仍有大批遊客。

滯洪池畔花旗木綻放吸引遊客民眾搶拍，樹下孟滿是民眾攜家帶眷、三五好友在花下賞花，塞滿了整條花旗木廊道。餐車市集及雅座區白色傘海飄揚，增添風采。

仁德區公所去年辦野餐市集大受歡迎。今年除了市集還請來樂團勁歌、清寧太子宮宋江陣演出。現場增加50組雅座讓民眾可坐著賞花、聽音樂、享美食。

仁德區長黃素美表示，花旗木花期約持續一個月，大家在清明連假期間不妨到仁德走走。仁德除了滯洪池畔賞花，也有享譽國際的奇美博物館、市定古蹟保安車站，更有登上米其林指南阿裕牛肉湯。

仁德國小校長李培瑜指出， AI公益健走是和虹泰水凝膠觀光工廠合作，每組健走累積2公里或2000步，虹泰水凝膠即捐20元作為社福公益款。