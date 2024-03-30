防堵登革熱 雲林持續監測家戶病媒蚊密度調查

台南市病媒蚊誘卵桶監測指數平均陽性率達6.43%，相較上期5.84%小幅上升，雲林縣去年是登革熱熱區之一，今年至今持續監控家戶布氏指數，皆為2級以下，暫無流行登革熱風險，縣府每月召開跨局處會議，依權責進行防疫整備和孳生源清除，持續防堵疫情。

雲林縣衛生局長曾春美表示，國衛院尚未在雲林進行病媒蚊誘卵桶監測，已向國衛院提出評估在雲林進行監測，衛生局今年元旦起針對去年疫情熱區進行家戶病媒蚊密度調查，統計至3月15日，已查核86村里，共4350戶，其中13村里布氏指數1級．其餘村里皆為0級，低於2級無流行疫情風險。

曾春美表示，縣府每月召開跨局處會議，依權責進行防疫整備和孳生源清除，並辦理公所、衛生所人員、醫事人員、青農登革熱防治教育訓練，相關防疫工作持續進行。

雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園去年因登革熱疫情嚴峻關閉，目前仍在進行整修，預計四月中旬桐花季活動開放。