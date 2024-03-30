快訊

貴婦奈奈加拿大喊冤 「美味人妻」爆她跑路前圈錢「揪人儲值1人300萬」

入侵軌道！台鐵「鳴日號」疑撞擊廢鋼軌 東線列車7列次受延誤

別吃3支裝Magnum經典雪糕！英食品局示警恐有金屬碎片 「台灣也有賣」

防堵登革熱 雲林持續監測家戶病媒蚊密度調查

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園去年因登革熱疫情嚴峻關閉，預計4月中旬桐花季活動開放。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園去年因登革熱疫情嚴峻關閉，預計4月中旬桐花季活動開放。記者陳雅玲／攝影

台南市病媒蚊誘卵桶監測指數平均陽性率達6.43%，相較上期5.84%小幅上升，雲林縣去年是登革熱熱區之一，今年至今持續監控家戶布氏指數，皆為2級以下，暫無流行登革熱風險，縣府每月召開跨局處會議，依權責進行防疫整備和孳生源清除，持續防堵疫情

雲林縣衛生局長曾春美表示，國衛院尚未在雲林進行病媒蚊誘卵桶監測，已向國衛院提出評估在雲林進行監測，衛生局今年元旦起針對去年疫情熱區進行家戶病媒蚊密度調查，統計至3月15日，已查核86村里，共4350戶，其中13村里布氏指數1級．其餘村里皆為0級，低於2級無流行疫情風險。

曾春美表示，縣府每月召開跨局處會議，依權責進行防疫整備和孳生源清除，並辦理公所、衛生所人員、醫事人員、青農登革熱防治教育訓練，相關防疫工作持續進行。

雲林縣古坑鄉荷苞山桐花公園去年因登革熱疫情嚴峻關閉，目前仍在進行整修，預計四月中旬桐花季活動開放。

疫情 登革熱 衛生局 雲林

延伸閱讀

梅雨季快來了 台南啟動登革熱定點醫師監測

健檢結果出爐…台塑麥寮廠5鄉鎮 3項異常比率高

高雄市登革熱疫情蠢蠢欲動 這4區要特別注意

巴西登革熱疫情肆虐 確診和疑似病例逾188萬例

相關新聞

防登革熱4/1起積水容器有陽性孳生源開罰 嘉義縣跟進

南部持續爆發登革熱確診案例，今年已累計超過200例，嘉義日前飆高溫39度，嘉義縣衛生局加強登革熱防治力度，跟進宣布，4月...

防堵登革熱 雲林持續監測家戶病媒蚊密度調查

台南市病媒蚊誘卵桶監測指數平均陽性率達6.43%，相較上期5.84%小幅上升，雲林縣去年是登革熱熱區之一，今年至今持續監...

台南徵才釋逾1400職缺 人力銀行客服專員薪資開出100K

勞動部雲嘉南分署臺南就業中心今天在國立台南大學舉辦徵才活動，共有28家廠商釋出超過1400個工作機會，其中超過9成職缺不...

影／ 嘉義舊監獄宿舍群維新完工 古建築再現風華

國定古蹟嘉義舊監獄宿舍群是嘉市府打造「木都」歷史現場、再現風華重要場域，2015年營造「木都2.0工作聚落」，分期推動「...

南市正生公園紀念KANO第一代球員3項紀錄 讓日本人刮目相看

台南市中西區「正生公園」（體3）地下停車場，罕見地以人名來命名，台南市政府是為紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代...

壓線達標！台南市區最大「正生公園」地下停車場明啟用

台南市區停車一位難求，位在永華市政中心旁的中西區「體3地下停車場」，兼具停車及公園需求，工期卻嚴重落後，交通局允諾在3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。