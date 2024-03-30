快訊

年逾30扛40年房貸！他問「想追夢會太老嗎？」 兩派網友掀論戰

澳洲超狂職缺曝光！「追劇、打電動」任你耍廢 20天爽賺42萬

懂生成式AI的教授有限 政策過時師培改革需加把勁

嘉義八掌溪畔波斯菊盛開 兒童節將打造親子遊樂園

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉八掌溪河畔黃金波斯菊盛開，鄉長李碧雲（前排右二）宣傳將在兒童節推出親子樂園。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣中埔鄉八掌溪河畔黃金波斯菊盛開，鄉長李碧雲（前排右二）宣傳將在兒童節推出親子樂園。圖／中埔鄉公所提供

嘉義縣中埔鄉公所及中埔鄉農會合力整理八掌溪畔，種植大片金黃波斯菊花田，近日盛開橘黃交織甚是美麗，吸引許多人駐足欣賞。鄉長李碧雲說，4月4日兒童節將舉辦「花·寶貝童樂會」，規畫市集、親子DIY、兒童遊戲區等，有水槍、跳床及球池，邀請親子同樂。

李碧雲表示，上個月黃花風鈴木盛開，公所在八掌溪畔舉辦「春嬉風鈴」活動，當時已預告將在八掌溪畔種植一畝夢田，今年兒童節黃金波斯菊盛開，公所及農會共同精心打造兒童節活動，除了要打造有趣的兒童樂園，還邀請許多樂團演出，歡迎大家一起共襄盛舉。

中埔鄉公所表示，邀請許多樂隊演出，包括TEJO爵士大樂隊演奏多首卡通歌曲、紅鼻子馬戲團精彩的馬戲嘉年華、人氣滿分的樣爸森友會-動物生態親子體驗及小朋友的最愛MOMO家族唱跳秀，精心設計豐富內容，希望大家度過愉快的親子時光。

李碧雲也說，「花·寶貝童樂會」活動從白天延續至傍晚，公所與農會攜手規畫市集、花卉裝置藝術、親子DIY、兒童遊戲區等，兒童節可到中埔鄉賞花散步、逛市集；波斯花海花期將持續綻放2個月，大家平日到八掌溪河畔散步，就能感受到春天氣息。

嘉義縣中埔鄉八掌溪河畔黃金波斯菊盛開，吸引許多人駐足拍照。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣中埔鄉八掌溪河畔黃金波斯菊盛開，吸引許多人駐足拍照。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣中埔鄉八掌溪河畔黃金波斯菊盛開，吸引許多人駐足拍照。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣中埔鄉八掌溪河畔黃金波斯菊盛開，吸引許多人駐足拍照。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣中埔鄉八掌溪河畔黃金波斯菊盛開，預計花期將持續2個月。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣中埔鄉八掌溪河畔黃金波斯菊盛開，預計花期將持續2個月。圖／中埔鄉公所提供

中埔 兒童節 親子

延伸閱讀

嘉義荔枝龍眼減產達天災救助標準 專家：忽冷忽熱開花不正常

來看豆子劇團！屏東藝起狂歡兒童節 屏菸將變身遊樂園

嘉義「101」大樓福容voco酒店4月1日試營運 即日開放預訂

歡慶兒童節嘉市兒童周「翻轉上下課時間」登場 育人國小變遊樂園

相關新聞

南市正生公園紀念KANO第一代球員3項紀錄 讓日本人刮目相看

台南市中西區「正生公園」（體3）地下停車場，罕見地以人名來命名，台南市政府是為紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代...

壓線達標！台南市區最大「正生公園」地下停車場明啟用

台南市區停車一位難求，位在永華市政中心旁的中西區「體3地下停車場」，兼具停車及公園需求，工期卻嚴重落後，交通局允諾在3月...

嘉義八掌溪畔波斯菊盛開 兒童節將打造親子遊樂園

嘉義縣中埔鄉公所及中埔鄉農會合力整理八掌溪畔，種植大片金黃波斯菊花田，近日盛開橘黃交織甚是美麗，吸引許多人駐足欣賞。鄉長...

台南防登革熱再起 醫定點監測

台南去年本土登革熱疫情超過2萬例，是2015年來高峰，2月3日僅出現1例本土病例，經31天監測沒新增，6日宣告「解除11...

嘉市幸福幼兒園 校舍重建動土

嘉義市立幸福幼兒園志勤樓校舍，歷經3年3次興建完工，教育部核定辦理耐震補強工程，決標後遭2016年2月6日高雄美濃地震受...

嘉義水上溪東公園 將設紙飛機觀景台

嘉義縣水上鄉忠和村的溪東公園缺乏管理、雜草叢生，縣府今年斥資428萬元重新規畫，增設紙飛機景觀平台、山砲平台等，預計6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。