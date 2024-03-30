嘉義八掌溪畔波斯菊盛開 兒童節將打造親子遊樂園

嘉義縣中埔鄉公所及中埔鄉農會合力整理八掌溪畔，種植大片金黃波斯菊花田，近日盛開橘黃交織甚是美麗，吸引許多人駐足欣賞。鄉長李碧雲說，4月4日兒童節將舉辦「花·寶貝童樂會」，規畫市集、親子DIY、兒童遊戲區等，有水槍、跳床及球池，邀請親子同樂。

李碧雲表示，上個月黃花風鈴木盛開，公所在八掌溪畔舉辦「春嬉風鈴」活動，當時已預告將在八掌溪畔種植一畝夢田，今年兒童節黃金波斯菊盛開，公所及農會共同精心打造兒童節活動，除了要打造有趣的兒童樂園，還邀請許多樂團演出，歡迎大家一起共襄盛舉。

中埔鄉公所表示，邀請許多樂隊演出，包括TEJO爵士大樂隊演奏多首卡通歌曲、紅鼻子馬戲團精彩的馬戲嘉年華、人氣滿分的樣爸森友會-動物生態親子體驗及小朋友的最愛MOMO家族唱跳秀，精心設計豐富內容，希望大家度過愉快的親子時光。