大型雞場擬進駐 台南將軍居民抗議

台南市自治條例規範新設置畜牧設施距離聚落至少要400公尺，有業者計畫在將軍區玉山里設大型養雞場，準備飼養10萬隻肉雞，近期填平魚塭、興建基礎設施，聚落居民擔憂惡臭、環境汙染影響健康，發現回填土方疑似廢棄物，組自救會於昨天抗議，高喊「雞場滾出去」；業者喊冤表示一切合法，願配合停工調查。市府表示，近期安排會勘。

高雄吳姓業者計畫在將軍區玉山里設大型養雞場，準備飼養10萬隻肉雞，里民組自救會抗議，多位議員到場關切，自救會長吳進文說，養雞場預定地距聚落不到200公尺，一旁6年前興建1座密閉水濂式養雞場，號稱安全衛生，但居民仍飽受惡臭之苦，現在又要再多一座，「生雞蛋無、放雞屎有」，令人無法忍受。

吳進文批業者從未與里民溝通，卻向相關單位謊稱取得民眾同意，被發現回填物似廢棄物，居民才成立自救會抗爭，要求養雞場停止開發。

居民質疑，業者指稱有「溝通」，但只找固定人士「喬事」，不能代表眾人意見，絕大多數居民根本不知情，不然絕對反對到底，業者還偷埋廢土，實在太過分。

議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、方一峰、謝舒凡及立委陳亭妃助理陳世輝等到場聲援，要求相關單位盡速辦理會勘，確認是否違法做裁處；吳姓業者喊冤說，養雞場投資1.6億元，採歐盟標準興建，與一般雞舍相比更衛生、低汙染，回填物是許可「B5類」，申請程序合法，但願意停工配合調查，也會跟居民持續溝通；在場民眾不接受回饋金等條件，高喊「雞場滾出去」。

台南議會2021年10月通過「新設置畜牧設施管理自治條例」，距離聚落至少要400公尺，該處養雞場未達此距離。農業局說，養雞場在此條例通過同年9月取得容許執照提申請，針對土地疑回填廢棄物，將盡速邀地政、環保、工務、公所及警方會勘，違規除罰款也可能撤銷容許執照。