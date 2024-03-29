土庫商工健力隊全國2連霸 蘇仲哲創300公斤硬舉新紀錄

雲林縣土庫商工健力隊在全國青年盃健力錦標賽再創佳績，強敵環伺下仍奪下個人3金2銀3銅的優秀成績，還繼去年勇奪高中男子組團體冠軍之後，今年再度奪金蟬連2連霸，為雲林爭光，這支用汗水組成的猛男隊伍返校，受到英雄式歡迎，師生引以為榮。

校長吳星宏指出，青年盃健力大賽，是國內歷史悠久也是最具代表性的全國賽事，每年比賽全國健力精銳盡出，輸贏盡在分毫之間，選手除了訓練有素，無不聚精會神，爭取高分，土商健力隊一直具有優良傳統，這次能再全國台發光發熱，全是汗水換得的。

今年大賽中表現最亮眼的是蘇仲哲，在高男74公斤級比賽中，不僅打破了大會保持8年的硬舉最高紀錄270.5，成為個人參賽以來最佳成績之外，還締造了一個被視為可能「後無來者」的300公斤超高紀錄，深獲大會肯定，同時也讓他獲得今年高中男子組「最佳舉者」的殊榮。

教練張靜芳表示，土商健力隊不是最強，但正朝著最強的方向邁進，每位成員許多時間都在健力教室中揮汗如雨埋首勤練，所為的是能維護「金牌土商」的金字招牌，今年摘金奪銀有所突破，未來將會以更大努力創造更好成績。

這次榮獲個人金牌的有53公斤級鄭惟駿、66公斤級洪振鴻、74公斤級蘇仲哲，銀牌有59公斤級陳逸晉、53公斤級許勝凱，銅牌有59公斤級陳逸晉、66公斤級陳稚勻、93公斤級李承祐。