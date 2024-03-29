舊嘉義菸葉廠活化轉型首部曲 影視人才培育基地開班行銷在地故事

嘉義市政府推出十大旗艦計畫，其中與影視產業接軌的「影視新協力」計畫，日前在舊嘉義菸葉廠完成整修的禮堂開班，為嘉菸活化轉型跨出第一步，24名學員跟隨影視名師認真學習，展現熱情創意，課程持續到8月共19周，透過影視產業軟實力，為城市帶來影視產業觀光效益，推動青創產業與地方創生。

市府計畫活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，延宕逾10年，市民關切，文化局採分區整備、分區活化進行，第一期工程修復10號、11號倉庫及戶外空間綠地，目前進行庭園景觀工程，完工規畫展演、市集等用途，園區除做視音基地，3年轉型區域設計中心。

嘉菸2007年移撥市府，規畫公園「公36」預定地，2019年登錄歷史建築，市府轉型影視音基地、區域設計中心，申請文化部、國發會補助，2021年完成禮堂整修轉型「影視音基地」，市府依舊嘉菸全區先期規畫，將自籌超過3億以三期、分區開發、委託經營，三階段完成活化轉型。

免費「影視人才培育計畫」招生熱烈，由金馬導演領軍，匯聚全台業師小班教學，傳授實戰技能，根據學員程度設計「入門班」和「進階班」，提供學員免費攝影設備租借福利，提供專業職涯輔導諮詢，講師包括金鐘獎獲獎導演張緯誌、義大利都靈影展獲獎導演林龍吟、學生奧斯卡金獎導演洪詩婷等，完成課程報名嘉市國際3分鐘影片大賽及紀錄片拍攝等。