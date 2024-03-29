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超臭！嘉義縣瀝青工廠多次遭檢舉 異味超標154倍
嘉義縣有2家瀝青工廠臭味逸散，去年遭民眾檢舉多達20次，縣府環保局委託檢測機構在排放管道採樣，2家瀝青廠異味檢測值都超標，其中1家異味檢測數值甚至超過排放標準154倍，環保局依違反空氣污染防制法告發裁處，分別開罰120萬及10萬，並限期改善。
縣府環保局表示，瀝青在製造及加熱過程中，容易產生廢氣及異味，業者需加裝集氣及過濾設備，這次收集2家瀝青廠氣體採檢，發現經排放管道過濾後的空氣異味檢測值仍超標，研判過濾設備性能不足，可加強換水頻率，或增加除臭劑等抑制臭味產生。
環保局長張輝川表示，瀝青多運用於道路建設工程，製造過程容易產生廢氣異味，工廠應加強異味收集，妥善操作空污防制設備；若工廠遭民眾陳情，環保局將採取聯合稽查、排定稽查檢測及不定期稽查等，也會在工業區周遭及陳情熱點設置空氣品質微型感測器。
環保局提醒，環境部去年7月6日修正固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法，新增「瀝青拌合業須採行防制效率較佳集氣設施，採用局部集氣者收集效率應達60%以上」，並在發布後3年實施，目前已列管7家瀝青拌合業者，將持續督促落實防制措施。
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