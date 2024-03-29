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嘉縣5鄉鎮陸續開辦公托 可增收104人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣太保如親公共托嬰中心昨天揭牌，縣長翁章梁（左二）參訪內部設施。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保如親公共托嬰中心昨天揭牌，縣長翁章梁（左二）參訪內部設施。記者黃于凡／攝影

嘉義縣0至2歲嬰幼兒人數約4400人，太保市、竹崎鄉、中埔鄉、新港鄉、布袋鎮陸續開辦公托服務，今年預計可增104個收托名額，縣長翁章梁昨揭牌太保市如親公共托嬰中心，承諾持續提供平價安心的托育服務。

翁章梁說，5個鄉鎮都已有1處公托家園或托嬰中心營運中，竹崎、中埔鄉公托家園預計4月8日開始收托、新港公托家園也將在5月開辦，布袋鎮、中埔鄉托嬰中心目前興建中，預計明年開始營運。

太保如親公共托嬰中心位於縣治特區，共收托28名嬰幼兒，1月15日試營運至今收托24名，空間包括活動區、睡眠區、清潔區、備餐區，並提供多元適齡教具，例如角色扮演、積木搭建、益智玩具、繪本，也引進智慧托育系統，有人臉辨識、電子聯絡簿等強化嬰幼兒照顧安全。

議員詹琬蓁說，嘉縣的公共托嬰中心每月收費1萬2千元，扣除政府補助7千元，家長須負擔每月5千元，鄰近雲林縣每月9千元、嘉市每月1萬元，但嘉縣家戶平均所得應不會比嘉市還高，不應收費較高。

社會局長張翠華說，公共托嬰中心費用由托育委員會經多方考量決定，會衡量當地收入水平及鄰近縣市收費標準，每月家長自付5千元，相較請保母還是划算。

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