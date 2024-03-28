台南東成醬油2產品釀造與否 檢驗結果今出爐

台南知名老字號東成醬油日前被鏡週刊報導，向其他大廠購買基底醬油，經調味再製後貼標販售，事後業者坦承因產能不足，採用他廠醬油醬汁做風味上調整，並開放退換貨聲明，南市衛生局則帶回相關「釀造」產品檢驗，今結果出爐，其中，天釀蔭油、壺底白曝2項產品，符合規定。

南市衛生局本月19日派員前往東成醬油稽查，業者共有15項產品使用其他大廠購買的基底醬油製作，其中有7款產品標示為「釀造」，衛生局現場帶回2項庫存產品檢驗，結果今出爐。衛生局指出，經檢驗「天釀蔭油」、「壺底白曝油」2項產品總氮量，檢驗值均為1.15g/100ml，符合該包裝醬油製程標示規定。

衛生局也說明，依據包裝醬油製程標示規定，醬油製程若標示為「釀造」，應以含植物性蛋白質原料經製麴發酵製成，且總氮量應達每100毫升0.8公克以上，呼籲醬油製造業者應加強自主管理，確保產品製程與標示相符，以確保消費者權益及食品安全。