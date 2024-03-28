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南科考古館史前台南情境體驗展登場 邀民眾變裝穿越去

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南科考古館《微觀．史觀—連結世界的史前台南》情境體驗展，從400年前跨到4000年前3個時期的文化一覽無遺。照／南科考古館提供
南科考古館《微觀．史觀—連結世界的史前台南》情境體驗展，從400年前跨到4000年前3個時期的文化一覽無遺。照／南科考古館提供

想體驗4000年前到400年前的台南人生活嗎，南科考古館即日起推出《微觀．史觀—連結世界的史前台南》情境體驗展，以「橄欖石玄武岩」、「玻璃」及「瓷」為考古主題，從台南的史前文化橫跨到歷史時期，並打造3個歷史場景，參觀民眾還能換上服裝、配件玩「變裝」，感受當時氛圍，拍下「穿越照」，讓歷史變有趣。

南科考古館指出，這次特展以橄欖石玄武岩、玻璃及瓷三大主題，透過對遺物成分精確的掌握，分析可能來源地，推論人群取得物質材料的過程，或是貿易交換等社會關係，從微觀世界看到宏觀的史前時代發展情形。

南科考古館表示，特展現場打造三個時期的場景，包含新石器時代澎湖七美島石器製作、鐵器時代島外交易、歷史時期大員市碼頭交易等場景，還提供各時期服飾、配件飾品，讓民眾可以「變身」成不同時期的人們，拍照留下紀念，展場也提供拍貼機，方便民眾捕捉展覽中的美好瞬間，即時分享給親朋好友。

國立台史博代理館長蔡志忍表示，考古學者透過微觀方式重建歷史，展露史前時期人類早已跨越海洋疆界，站在世界的舞台，南科管理局局長蘇振綱說，史前先民從5000年前就在南科地區留下印記，希望園區企業透過南科考古館為媒介，將科技、古文明及藝術相結合，讓世界與台南連結。

南科考古館自3月起配合特展推出系列活動，3月30日及31日舉辦「Let's GO!!史前萬花筒裡散步趣」，有闖關及動手體驗，館外有美食、手作攤位及街頭藝人表演，有吃又有玩，詳情可關注南科考古館臉書或IG粉絲專頁。

南科考古館《微觀．史觀—連結世界的史前台南》情境體驗展今天正式開幕。照／南科考古館提供
南科考古館《微觀．史觀—連結世界的史前台南》情境體驗展今天正式開幕。照／南科考古館提供
南科考古館《微觀．史觀—連結世界的史前台南》情境體驗展橫跨3時期不同文化，民眾可變裝感受歷史氛圍。照／南科考古館提供照／南科考古館提供
南科考古館《微觀．史觀—連結世界的史前台南》情境體驗展橫跨3時期不同文化，民眾可變裝感受歷史氛圍。照／南科考古館提供照／南科考古館提供

南科 台南 考古

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