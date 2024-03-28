南市學甲設多功能體育館有譜 斥資1.8億元最快明年底完工

台南市學甲區多年來爭取設置多功能體育館有譜，最快今年下半年發包，總經費約1億8000萬元，預估明年底前完工。

學甲區公所紀念已故省議員陳華宗舉辦的華宗盃排球賽迄今逾40年，已成為全台四大排球賽事，每年吸引數百支球隊報名，現有學甲體育館無法負荷，得向鄰近麻豆曾文農工、佳里北門農工借場地，地方多年爭取在已停辦的學甲天仁工商汽修保養場闢建多功能體育館，不過迄無具體進展。

市議員謝舒凡日前向立委林俊憲、賴惠員反應，林、賴今天邀體育署、市府體育局局長陳良乾前往現勘，林俊憲表示，華宗盃全國排球錦標賽，排球也成為學甲的體育運動代表之一。但過去常苦於比賽場地不足，謝舒凡的父親前市議員謝財旺爭取近10年，日前又接獲謝舒凡反應，於天仁工商校旁興建嶄新的排球場館，一舉解決此一困擾當地民眾許久的問題。

陳良乾表示，前年及去年連續2年華宗盃排球賽，參賽人數動輒數千人以上，學甲當地的比賽場地卻有所不足。此次將興建的台南市學甲區排球館，在學甲區新生路及三連路路口，規畫新建室內排球場3面，及其他看台、休息室、沐浴間等周邊設施與空間，總經費達1.8億元，其中，中央補助8440萬元。

外界關切何時發包？陳良乾說，該多功能體育館將部分修正，體育署預估會在5月底前來再次現勘，下半年發包，預估工期約8個月，最快明年底可望完工。