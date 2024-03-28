世界僅3處！台南龍崎「惡地」地質公園地目竟還是工業區

台南市龍崎牛埔惡地地質公園在2019年公告設立，過了快3年但地目仍是工業區，台南市議會跨黨派議員與台南社區大學、巡守志工今天召開「還龍崎地質公園正確身分」記者會，要求台南市政府呼籲中央加速作業，將281公頃自然地景公有地盡速解編，銜接上國土計畫法劃設為保育區，市府地政、都發局出席說，還在經濟部工業局審查中，待完成解編程序就會依規定劃設。

台南社區大學指出，台南龍崎區牛埔的泥岩地質區，是世界上少有的地形美景，只有在義大利、中亞和台灣有這樣的地形，世界僅有三處。

台南社區大學環境小組召集人黃煥彰表示，龍崎牛埔惡地地質公園從2021年7月30日公告成立以來，該地原為工業區的地目尚未完成解編程序，將會持續影響自然地景區土地功能分區不當，只能規列為同工業區用途的城鄉2-2分區，因工業區解編程序延宕，龍崎牛埔惡地地質公園未能依國土計畫法劃設為「國保二」。

市議會跨黨派議員穎艾達利、民進黨陳皇宇、國民黨蔡宗豪及台灣基進台南黨部執行長吳依潔代表議員李宗霖出席，認為龍崎地質公園緊鄰台南龍崎牛埔惡地自然保留區，牛埔溪流經該區，帶來豐富生態資源。該區域同為地調所公布的山崩地滑敏感區，並且擁有平均每年抬升2公分之不穩定地質。此些事實配合地質公園的指定，工業區解編後分區，應盡量對應到敏感度次高的保育地地目，以便日後符合國保二劃設條件。

長期在地調查的志工許世元、歐陽瑞鴻及林周作表示，龍崎牛埔生態豐富，發現很多野生動物腳印，顯示有完整的生態系統，自動相機影像有拍到水鹿跟穿山甲，現場也發現很多穿山甲的洞，這裡可能適合穿山甲棲息，應該趕快通過保育區劃設。

與會者強調，龍崎牛埔惡地地質公園土地編定仍妾身未明，市府應盡速指定成立跨局處統籌單位，也呼籲市長黃偉哲出面與經濟部及退輔會協調加速解編進程，目前妾身未明一切都是空談。

市府指出，龍崎工業區目前由退輔會向經濟部申請解編，去年已正式向經濟部提案，針對公告的281公頃公有地先解編，目前經濟部審查還在資料補正中。