嘉市慰勞社工 每人800元幸福券

今年台灣社工日在4月2日，嘉義市府昨辦慶祝活動，市長黃敏惠頒發「800元額度幸福券」給全體社工，致贈每人1份可愛杯子蛋糕，喊話「你們是民眾依靠，市府是你們靠山！」市府說，800元彈性使用，只要檢附符合規定收據就能報支。

黃敏惠說，市府在社工人員進入職場後，在培力、人身安全與留任提供支持，配合中央政策改善社工待遇，辦理教育訓練，提升社工知能與敏感度，使社工面對各種情境保護自己，提供服務對象有效、正確協助。

市府舉行「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」慶祝活動，以社工「身心照顧」為主題，黃敏惠也勉勵社工「走對的路、做對的事，專業不是由別人賦予我們，而是從自身強化內在能量做起」。

黃敏惠頒發「800元幸福額度」，她希望社工忙碌之餘，好好紓壓，創造自己幸福，可用在吃美食、做頭髮、安排旅遊、做健檢等。

社會處長李思賢說，響應環保，800元幸福額度不印紙本票券，放寬使用彈性，讓社工自行運用，只要檢附符合規定收據就能報支。