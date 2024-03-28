聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市慰勞社工 每人800元幸福券

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市府響應社工日，昨天舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」。圖／嘉市府提供
嘉義市府響應社工日，昨天舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」。圖／嘉市府提供

今年台灣社工日在4月2日，嘉義市府昨辦慶祝活動，市長黃敏惠頒發「800元額度幸福券」給全體社工，致贈每人1份可愛杯子蛋糕，喊話「你們是民眾依靠，市府是你們靠山！」市府說，800元彈性使用，只要檢附符合規定收據就能報支。

黃敏惠說，市府在社工人員進入職場後，在培力、人身安全與留任提供支持，配合中央政策改善社工待遇，辦理教育訓練，提升社工知能與敏感度，使社工面對各種情境保護自己，提供服務對象有效、正確協助。

市府舉行「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」慶祝活動，以社工「身心照顧」為主題，黃敏惠也勉勵社工「走對的路、做對的事，專業不是由別人賦予我們，而是從自身強化內在能量做起」。

黃敏惠頒發「800元幸福額度」，她希望社工忙碌之餘，好好紓壓，創造自己幸福，可用在吃美食、做頭髮、安排旅遊、做健檢等。

社會處長李思賢說，響應環保，800元幸福額度不印紙本票券，放寬使用彈性，讓社工自行運用，只要檢附符合規定收據就能報支。

社工 額度 黃敏惠

延伸閱讀

響應4月2日台灣社工日 市長黃敏惠送上「800元額度幸福券」

響應台灣社工日！黃敏惠感恩社工辛勞送「幸福兌換券」

民眾黨嘉義黨部成立黃敏惠也道賀 柯文哲：未來在台灣各地布點

觀摩台中軌道建設 黃敏惠請中央兌現承諾加速嘉義聯外輕軌

相關新聞

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 拜票衝刺

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長補選，昨天分別在兩鄉鎮的公所進行號次抽籤，虎尾鎮僅兩名參選人親自到場，其餘兩人則代抽，麥寮鄉參選...

台南圓環機車直行 左右轉仍須繞圈

台南的圓環常令遊客不解如何行駛，交通局宣布自4月13日起東區後甲圓環開放機慢車可直行穿越，同時取消能紅燈右轉進入圓環，屆...

化解圓環塞車 標線改善、號誌管控

歐洲為交通安全把路口改圓環，台南圓環讓用路人感受「卡卡的」，有議員說，未做好引導標線，導致圓環直行車爭道易交通壅塞；交通...

嘉市慰勞社工 每人800元幸福券

今年台灣社工日在4月2日，嘉義市府昨辦慶祝活動，市長黃敏惠頒發「800元額度幸福券」給全體社工，致贈每人1份可愛杯子蛋糕...

嘉縣溪口公園 趕設鵪鶉溜滑梯

嘉義縣溪口幼兒園旁的公園設有涼亭、座椅及運動設施，因使用率低且雜草叢生，縣府斥資768萬元重新規畫施工，新增「鵪鶉」造型...

動物救援24小時專人在線 南市動保處：可撥這兩支號碼

台南市政府農業局表示，配合農業部統合受理動保業務，2022年12月啟用1959動保專線，不論是犬貓或者其他人為飼養管領脊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。