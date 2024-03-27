彰化南瑤宮笨港進香換龍袍 傳承200多年不間斷
彰化南瑤宮徒步笨港進香活動，今天抵達嘉義縣新港鄉笨港天后宮，由彰化縣長王惠美、彰化市長兼南瑤宮主委林世賢妻子高德耘等女性為媽祖換龍袍，傳承已200多年歷史儀式。
南瑤宮發布新聞稿指出，彰化南瑤宮「百年徒步古香路之行」今天進入第4天，26日晚上鑾轎駐駕北港朝天宮，今天上午10時許進香隊伍進入嘉義縣轄區，抵達新港水仙宮旁已重建21年的笨港天后宮。由於媽祖是女性，所以換新龍袍均由女性擔任。
林世賢說，南瑤宮建於清乾隆3年（西元1738年），開基三媽的香火，是早在清朝雍正年間由來自笨港的楊謙，自笨港天后宮攜往彰化的，也由於有楊謙，才有南瑤宮的誕生，也才發展出歷史性的南瑤宮往笨港進香宗教盛事。
早年，基於飲水思源，每逢進香時都會到楊氏祖屋，拜訪楊謙的後代子孫。但楊氏後代認為理應由人拜祭神明，於是請南瑤宮雕了一尊媽祖金身送給楊氏後代奉祀，而後南瑤宮往笨港進香到新港鄉的南港時，就變成媽祖探望「自家姐妹」。
其後，因楊氏子孫的財力不濟，無力更換其奉祀媽祖的龍袍，南瑤宮進香團每逢進香時，就會攜帶新縫製的龍袍給楊家的媽祖「換新衣」，這也就是沿襲至今的「換龍袍」典故由來。
林世賢說，楊家後代男丁於日治後期被強行徵集到南洋當軍夫罹難，於是將媽祖金身遷祀水仙宮供奉，大約自1962年起，「換龍袍禮」改在水仙宮舉行；2002年笨港天后宮興建完成後，換龍袍儀式才移到新的笨港天后宮進行。
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