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動物救援24小時專人在線 南市動保處：可撥這兩支號碼
台南市政府農業局表示，配合農業部統合受理動保業務，2022年12月啟用1959動保專線，不論是犬貓或者其他人為飼養管領脊椎動物的急難救助等案件，民眾皆可透過1959動保專線及1999市民服務專線通報專責人員協助，且該項服務24小時全年無休，配合動物醫院等單位協助救治、救護。
農業局動保處指出，南市於2012年成立專責動物管制隊，目前1959動保專線即使非上班時間，亦委由專業廠商執行「動物保護暨犬貓救助管制業務」，透過24小時專人在線協助，確保相關服務不漏接。
動保處進一步說明，南市動保業務執行全年無休，包含動物保護案件查核，由人員接案後至現場了解掌握情形。若通報案件為犬貓，會進行掃瞄晶片、查驗狂犬疫苗施打、絕育情形，向被陳情人說明動物保護法與建議改善方式，依陳情事項進行拍照及記錄。
而遊蕩犬貓急難救助，協助急難犬貓脫困並視情況送至指定動物醫院給予緊急醫療；緊急捕犬管制方面受理民眾受遊蕩犬隻侵害案件，至現場依「人道捕犬作業規範」進行捕犬管制；動物緊急安置則依動物保護法業務職掌為「犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物」，受理相關動物緊急安置案件。
另民眾如果遇到野生動物受傷、受困、受虐、遺棄等情形，均可24小時通報，受理後委由台南市野鳥學會協助救護處理；若於上班時間亦可撥打農業局免付費專線(電話0800-241314)，有專人服務。野生動物若受傷送動物醫院醫治，後經獸醫師評估可進行野放，農業局會選擇適宜地點進行野放，讓野生動物重返山林。農業局動保處將持續視執行量能滾動檢討1959動保專線成效，並呼籲飼主善盡飼主責任。
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