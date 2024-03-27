林班地、水保地尚未解編 翁章梁：支持國土法延後施行

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但截至目前為止，嘉義縣尚未將「國土功能分區圖」報內政部，縣長翁章梁指出，嘉義縣還有林班地解編、調整河川區域等工作待完成，且國土法還需時間與民眾溝通，讓土地更有效利用，他支持國土法延後施行，不宜匆促上路。

翁章梁說，嘉義縣國土計畫中畫設國土保育區約42%、農業發展地區約37%、城鄉發展地區約7%；自國土計畫法2016年公告實施以來，已陸續展開國土三階段工作，至今舉辦數十場民眾公聽會或說明會，持續接獲民眾反映畫設草案與現況使用不盡相符。

翁章梁也說，嘉義縣幅員涵括山、原、海特性，三大河川水系（北港溪、朴子溪及八掌溪）已完成治理工程，應盡速調整河川區域範圍，山區土地長久存在林班地解編、飲用水水源水質保護區畫設檢討等，均有賴相關單位積極協調，方能促使土地有序利用。

翁章梁表示，他支持國土法延後施行，國土計畫立意良善，查其目標係為兼顧發展與永續，均衡現在與未來需求的原則下，更有序的引導未來的空間發展，讓須保育的保育，要復育的復育，該發展的發展，找回對土地的尊重及倫理，預約台灣美好的未來。

翁章梁指出，國土法相關事宜仍需充分與民眾溝通，取得對未來居住空間規畫的共識，以取代並解決區域計畫法自1986年施行迄今的現況及沉痾，尚不宜匆促上路，造成民怨及恐慌。