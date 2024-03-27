彰化南瑤宮笨港進香重頭戲 舉行媽祖換新龍袍200年傳統

彰化南瑤宮8天7夜笨港進香之旅，今天進入4天，重頭戲是在嘉義縣新港鄉笨港天后宮為媽祖換龍袍儀式，由彰化縣長王惠美、進香主委林世賢市長妻子高德耘等女性，為南瑤宮媽祖換上龍袍，傳承這已200多年的傳統。

彰化南瑤宮「百年徒步古香路之行」，今年輪由聖三媽、新三媽與興老六媽等媽祖會進香，本月24日早上起駕，26日晚上鑾轎在北港朝天宮駐駕，今天日早上雙方完成會香儀式之後，進香隊伍隨即起駕，越過北港大橋後，進入嘉義縣新港鄉轄區，上午10點多，抵達新港水仙宮與位於水仙宮旁邊、已重建21年的笨港天后宮。

南瑤宮指出，建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化南瑤宮，開基三媽的香火，是早在清朝雍正年間由來自笨港的楊謙、自笨港天后宮攜往彰化的，也由於有楊謙，才有南瑤宮的誕生，也才發展出南瑤宮往笨港進香宗教盛事。

基於飲水思源，南瑤宮每逢進香時，都會到楊氏祖屋，拜訪楊謙先輩的後代子孫。但楊氏後代有感於，理應由人拜祭神明，哪有神明探望凡人的道理，於是請南瑤宮雕了一尊媽祖金身送給他們奉祀，此後，南瑤宮往笨港進香到新港鄉的舊南港時，就變成媽祖探望「自家姐妹」，而不再是「神探人」的情形。

後來，由於楊氏子孫的財力不濟，無力更換奉祀的媽祖已破舊不堪的龍袍，後來南瑤宮進香團每逢進香時，就會攜帶新縫製的龍袍給楊家的媽祖「換新衣」，這也就是沿襲至今的「換龍袍」典故的由來。

至於「換龍袍」地點，早年是在楊氏祖屋，後來因楊家後代男丁在日治後期，被強行徵集到南洋當軍伕罹難，於是將媽祖金身遷祀水仙宮供奉，並約自1962起，「換龍袍禮」也改為在水仙宮舉行， 一直到21年前，笨港天后宮完成重建，換龍袍儀式才移到新的笨港天后宮進行。

由於媽祖是女性，換新龍袍均由女性擔任，今天是由彰化縣長王惠美、進香主委林世賢市長妻子高德耘、進香大總理白鴻森妻子邱杏、進香副大總理郭俐妏，以及白鴻森胞妹白素英等人，為媽祖穿上龍袍，完成延續兩百多年的傳統。

縣長王惠美表示，為南瑤宮媽祖換龍袍儀式，由女性為媽祖換穿龍袍，此一儀式延續200多年傳統，原汁原味呈現，之後接續將在後天3月29日潦溪，歡迎大家一起參與。