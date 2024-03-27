中北部水情吃緊 黃偉哲：用3座再生水廠讓南科3期順利招商

水情吃緊，台南市長黃偉哲表示，最近乾旱問題再度成為話題，中北部水情已出現提醒燈號，台南市已完成永康、安平兩座再生水廠，並與南科再生水廠合作，每天提供5.8萬噸的再生水，讓半導體精密製程用水可以不虞匱乏，市府目標是2025年用3座再生水廠，提供8.3萬噸再生水，幫助南科3期順利招商。

黃偉哲強調，台南位於半導體S廊帶的核心地帶，是東亞先進製程最密集的地方，政府必須穩定發展 再生水與綠電，才能協助半導體產業維持國際競爭力。

台積電在台南一路從5奈米擴產、4奈米開發到如今的3奈米量產，不僅帶動周邊產業進駐，也讓許多人才南移，選擇台南做為成家立業的新家鄉。

台南市政府也透過市地重劃結合治水工程，完成安順寮排水治理與E1滯洪池串聯工程，總滯洪量可達142萬噸。去年底迄今，陸續完成南科特定區F、G區開發工程，增加公園、停車場、兒童遊樂場、人行道等用地，目加溜灣大道也延伸至善福大道。

市府並持續透過南科特定區都市計畫，增加產業用地與體育場、醫療等公共設施用地，擴大善化、安定、新市一帶生活機能；還有就業機會成長，帶動人口落地入籍，為台南的下一代創造繁榮與安全的生活環境。

南科產值已超過竹科，去年達1兆5855億元，躍升三大科學園區之首。台南市政府與南科管理局合作，持續鼓勵人才回鄉、落地生根。本周六上午9點至12點在善化文康育樂中心，台南今年第一場大型就業博覽會，提供3391個職缺。