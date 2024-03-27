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國土法擬「踩煞車」 黃偉哲：尊重中央盼求平衡

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國土法傳出擬「踩煞車」，台南市長黃偉哲上午說，尊重中央，盼在國土規畫及地方民意之間取得平衡。記者謝進盛／攝影
國土法傳出擬「踩煞車」，台南市長黃偉哲上午說，尊重中央，盼在國土規畫及地方民意之間取得平衡。記者謝進盛／攝影

媒體報導國土計畫法可能「踩煞車」，行政院昨晚發出會議通知，邀集內政部、經濟部、農業部、國發會、原民會及全台各縣市政府下周一開會，台南市長黃偉哲上午表示「尊重中央」，將配合內政部審議、發布及實施期程。

黃偉哲上午在新營民治市政中心出席市府勞工局就業博覽會記者會，會後記者詢問針對國土法當前波折回應。

黃偉哲說，對於國土法中央可能會再研議部分，市府尊重中央的決定，但也希望能考量到地方上的反應，包括很多農民、地主、公民團體等，希望在國土規畫及地方民意之間取得平衡。

黃表示，有關國土計畫法，為求審慎周延，貼近民意，市府地政局已將700多筆民眾陳述意見送交「國土計畫審議會」並配合內政部既定行程積極進行中，目前已開8次專案小組加速審議，後續配合內政部審議、發布及實施期程。

內政部 台南 黃偉哲

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