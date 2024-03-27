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配合枯水期清淤 蘭潭巫家百年水井今年看不見

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
水公司第五區管理處為清除仁義潭庫底淤泥，將水引到蘭潭，蘭潭蓄水率還有7成，未再出現枯水期水位下降、巫家百年水井重見天日情景。記者魯永明／攝影
水公司第五區管理處為清除仁義潭庫底淤泥，將水引到蘭潭，蘭潭蓄水率還有7成，未再出現枯水期水位下降、巫家百年水井重見天日情景。記者魯永明／攝影

枯水期未見春雨，目前嘉義水情正常，但供應嘉義縣市民生及工業用水的蘭潭、仁義潭，蓄水率合計跌破4成，水公司第五區管理處為清除仁義潭庫底淤泥，增加蓄水容量，延長水庫壽命，將水引到蘭潭，蘭潭蓄水率還有7成，未再出現枯水期水位下降、巫家百年水井重見天日情景。

南區水資源分署為未雨綢繆，區域調配管控用水，調撥雲林湖山水庫及台南曾文、烏山頭水庫水源，支援嘉義縣市供水，希望維持到5、6月梅雨期，度過枯水期用水需求。

為減少蘭潭、仁義潭取水、延長供水，嘉義區1天用水量需30萬噸，每天由台南烏山頭水庫系統支援10萬噸，雲林湖山水庫支援10萬噸，蘭潭、仁義潭串聯出水10萬噸，視水情滾動檢討，增加調配量， 希望撐過枯水期。

依水利署水情監測資料，蘭潭水庫蓄水量678萬噸，蓄水率73.54%；仁義潭水庫蓄水量579萬噸，蓄水率23.35%，2水庫合計蓄水量1257萬噸，蓄水率36.95%。

去年此時久旱不雨，嘉義水情燈號改為減壓供水的黃燈，高溫炎熱，用水量增加，仁義潭、蘭潭水位直直落合計蓄水量961萬噸，跌破千萬噸，蓄水率剩28.20%，仁義潭展開清淤，蘭潭浮現沙洲。

每年枯水期，蘭潭水位下降，水面下巫家百年水井重見天日，巫家祖先是大陸潮州府饒平縣客家人，早期定居蘭潭小公園下方淹沒區，日治時期巫家聚落土地被徵收成水庫淹沒區，巫家主要房舍都沉入水底，水井在枯水時才會浮現，今年枯水期因仁義潭清淤，將水引到蘭潭，百年水井未出現。

水公司第五區管理處為清除仁義潭庫底淤泥，將水引到蘭潭，蘭潭蓄水率還有7成，未再出現枯水期水位下降、巫家百年水井重見天日情景。記者魯永明／攝影
水公司第五區管理處為清除仁義潭庫底淤泥，將水引到蘭潭，蘭潭蓄水率還有7成，未再出現枯水期水位下降、巫家百年水井重見天日情景。記者魯永明／攝影

嘉義 水資源 蘭潭

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