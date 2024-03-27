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私有地徵收需數億 吳鳳南路分隔島難拆

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，交通違規也多。記者魯永明／攝影
嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，交通違規也多。記者魯永明／攝影

嘉義市吳鳳南路從垂楊路到世賢路段，因兩側設分隔島區隔快、慢車道，汽車轉換進入慢車道，易與直行機車爭道造成擦撞等交通事故，民眾長期反映盼改善，議會要市府研議將分隔島拆除或改為橋線式分隔島。市府交通處說，過去營建署補助完成拆除可行性評估，但因分隔島私有地徵收費高達數億元，經費龐大未執行。

交通處交通工程科說，整條吳鳳北路、吳鳳南路，僅垂楊路到世賢路段兩側設分隔島，數年前就有民眾反映，25公尺寬吳鳳南路經分隔島區隔出慢車道，不僅路幅狹窄、還易導致汽機車擦撞，但民眾對移動分隔島、維持原狀各有主張。

議會臨時會通過議員林煒軒提案，吳鳳南路是嘉市南北向重要主幹道之一，車流量多，分隔島路段道路狹窄，不利市民交通暢行，引發爭議，建議通盤檢討分隔島設計，研議將原分隔島拆除或改為橋線式分隔島，提升市民交通便利，降低分隔島維護成本，撙節開支。

交通處說，吳鳳南路的垂楊路到世賢路段若拆分隔島，因私有地部分的徵收費高達數億元，經費龐大，還牽涉台電電線下地，須聽取各方意見、謹慎規畫，目前先廣設交通告示牌提醒用路人注意。

嘉義 林煒軒 車道

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